Μία τρυφερή φωτογραφία με τον δύο ετών γιο του, Βασίλη, ανήρτησε ο Κωνσταντίνος Αργυρός στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Στο ασπρόμαυρο story, που μοιράστηκε ο τραγουδιστής χθες με τους ακολούθους του στο Instagram, φαινεται να βιδώνει μία παιδική βέσπα, ενώ ο γιος του στέκεται δίπλα του, παρακολουθώντας τον μπαμπά του.

Instagram- @argiros_konstantinos

Ο Κωνσταντίνος Αργυρός μοιράστηκε μια διαφορετική και γλυκιά πλευρά της ζωής του.