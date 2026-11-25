Η αγροτική παραγωγή σε πολλές περιοχές της Ελλάδας βρίσκεται μπροστά σε ένα διπλό πρόβλημα: οι παραγωγοί δεν βρίσκουν έγκαιρα εργάτες γης και, όταν τους βρίσκουν, το κόστος της συγκομιδής συχνά περιορίζει ή εξαντλεί το οικονομικό όφελος.

Η πίεση είναι ιδιαίτερα έντονη στην ελαιοκαλλιέργεια, όπου η τιμή του ελαιολάδου αναφέρεται στα 3,20 ευρώ το κιλό, ενώ το ημερομίσθιο μπορεί να φθάνει έως τα 90 ευρώ, μαζί με παροχές.

Ένα ημερομίσθιο 80 ευρώ αντιστοιχεί στην αξία 25 κιλών ελαιολάδου με την τιμή στα 3,20 ευρώ. Για ένα τετραμελές συνεργείο, η ημερήσια δαπάνη ανεβαίνει στα 320 ευρώ, δηλαδή στην αξία 100 κιλών λαδιού, πριν προστεθούν τα έξοδα για διαμονή, σίτιση, καύσιμα και ελαιοτριβείο.

Η δυσκολία αφορά την ελιά, αλλά επεκτείνεται σε ροδάκινα, κεράσια, ακτινίδια και εσπεριδοειδή. Στις περιόδους αιχμής, το βασικό ερώτημα για τους καλλιεργητές δεν περιορίζεται στο ύψος της παραγωγής, αλλά αφορά τη διαθεσιμότητα προσωπικού και την τελική δαπάνη για να φτάσει ο καρπός από το χωράφι στην αγορά.

Η ελαιοσυγκομιδή και το κόστος των 320 ευρώ

Τα ημερομίσθια στην ελαιοσυγκομιδή κινούνται σήμερα, σύμφωνα με παραγωγούς, από 60 έως 90 ευρώ. Σε αρκετές περιπτώσεις, ο εργοδότης αναλαμβάνει επιπλέον τη στέγη, το φαγητό και τη μεταφορά προς και από τις αγροτικές εργασίες.

Η διαφορά σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια είναι μεγάλη. Στοιχεία που είχαν κατατεθεί στη Βουλή τον Δεκέμβριο του 2022 έδειχναν πως το 2021 οι εργάτες στις ελιές αμείβονταν με 30 έως 40 ευρώ. Την επόμενη χρονιά, για όσους χρησιμοποιούσαν ελαιοραβδιστικά, το ημερομίσθιο είχε σχεδόν διπλασιαστεί.

Το 2022, ο μέσος όρος των αμοιβών βρισκόταν στα 30 με 35 ευρώ, ενώ σε ορισμένες περιπτώσεις έφθανε τα 40 με 45 ευρώ. Σήμερα, οι αμοιβές διαφέρουν ανάλογα με την καλλιέργεια, την περιοχή και τις απαιτήσεις της εργασίας, όμως η συνολική άνοδος σε σχέση με το 2020 προσεγγίζει τον διπλασιασμό.

Στην Καβάλα αναφέρονται ημερομίσθια 35 ευρώ συν εργόσημο. Στη Θήβα κυμαίνονται από 40 έως 50 ευρώ, ενώ στον Τύρναβο φτάνουν τα 45 ευρώ για έξι ώρες και μισή, επίσης με εργόσημο. Στην Κορινθία οι αμοιβές κινούνται από 50 έως 60 ευρώ.

Στην Κρήτη, το μεροκάματο από τα 40-45 ευρώ προηγούμενων ετών έχει φτάσει στα 60 ευρώ. Όταν ο εργαζόμενος διαθέτει δικό του εξοπλισμό, η αμοιβή μπορεί να ανέλθει στα 85 ευρώ.

Η εργασία με το κομμάτι είχε ήδη ακριβύνει από το 2022. Στη Χαλκιδική, η αμοιβή ανά κλούβα είχε διαμορφωθεί από 3 έως 4,5 ευρώ, έναντι ανώτατου ποσού 2,5 ευρώ τα προηγούμενα χρόνια. Ένας έμπειρος εργαζόμενος που συγκέντρωνε 40 κλούβες μπορούσε να αμείβεται με 120 ευρώ ημερησίως.

Οι ελλείψεις εργατών γης και οι διαφορετικές εκτιμήσεις

Δεν υπάρχει επίσημη καταγραφή αποκλειστικά για τους εργάτες γης, ούτε σήμερα ούτε πριν από μία δεκαετία. Για αυτό και οι υπολογισμοί για τα κενά στην αγροτική εργασία εμφανίζουν μεγάλες αποκλίσεις.

Η Εθνική Ένωση Αγροτικών Συνεταιρισμών, ΕΘΕΑΣ, υπολογίζει ότι λείπουν ετησίως 70.000 έως 80.000 εργαζόμενοι από την αγροτική παραγωγή.

Άλλη εκτίμηση του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης είχε τοποθετήσει τις ετήσιες ανάγκες στους 180.000 εργάτες. Παραγωγοί έχουν κατά καιρούς αναφέρει ελλείψεις τουλάχιστον 40.000 έως 50.000 ατόμων.

Στο ερώτημα «πόσα χέρια λείπουν από τα χωράφια», ο αριθμός δεν είναι το μοναδικό στοιχείο. Οι παραγωγοί δίνουν έμφαση και στην εμπειρία του προσωπικού. Εργάτες από τα Βαλκάνια, κυρίως από την Αλβανία, γνωρίζουν τη γλώσσα, τις καλλιέργειες και τον τρόπο οργάνωσης της εργασίας στην ελληνική ύπαιθρο.

Παραγωγοί αναφέρουν ότι οι έμπειροι Αλβανοί εργάτες έχουν την κουλτούρα του «να βγει η δουλειά» και μπορούν να εργάζονται ακόμη και τις νυχτερινές ώρες. Αντίθετα, για εργαζόμενους από άλλες χώρες, τους οποίους ορισμένοι αγρότες αποκαλούν «ξένοι», περιγράφονται διαφορετικοί όροι και ρυθμοί εργασίας, με διαλείμματα ανά τετράωρο και χωρίς νυχτερινή απασχόληση.

Από την Αλβανία στην Ασία: πώς αλλάζει το εργατικό δυναμικό

Η ελληνική γεωργία βασίστηκε επί τρεις δεκαετίες σε μεγάλο βαθμό στην εποχική εργασία από την Αλβανία. Από τα σπαράγγια και τα ροδάκινα της Πέλλας έως τις ελιές της Χαλκιδικής, η παρουσία Αλβανών εργατών ήταν καθοριστική για τη συγκομιδή.

Το 2021, στοιχεία που είχαν κατατεθεί στη Βουλή ανέφεραν ότι μόνο η Πέλλα χρειαζόταν κάθε χρόνο περισσότερους από 10.000 μετακλητούς εργάτες, κυρίως αλβανικής προέλευσης. Η πανδημία του 2020, όταν τα σύνορα έκλεισαν, ανέδειξε τη σημασία αυτής της εξάρτησης.

Πολλοί Αλβανοί εργάτες πλέον επιλέγουν εργασία στις χώρες τους ή σε άλλες ευρωπαϊκές αγορές με καλύτερες αποδοχές. Βούλγαροι, Ρουμάνοι και Αλβανοί μετακινούνται ακόμη και με τσάρτερ προς τη Γερμανία, όπου το μεροκάματο μπορεί να φτάνει τα 100 ευρώ.

Το κενό καλύπτεται σε περιορισμένο βαθμό από εργαζομένους άλλων χωρών. Στη Μανωλάδα, Μπαγκλαντεσιανοί έχουν αντικαταστήσει σε μεγάλο βαθμό Βαλκάνιους εργάτες. Στη Θήβα εργάζονται κυρίως Πακιστανοί και Ινδοί. Στη Φθιώτιδα έχουν συναφθεί συμβάσεις με Φιλιππινέζους, ενώ εξετάζονται επιλογές από την Ταϊλάνδη και το Βιετνάμ.

Για τον τρύγο του 2023 αναμένονταν, ως πρώτο βήμα, 100 εργάτες από την Ινδία και άλλοι 100 από το Βιετνάμ, χωρίς να υπάρχει τελικός απολογισμός για την εξέλιξη της διαδικασίας. Η ΕΘΕΑΣ είχε επίσης αναλάβει πρωτοβουλία για την έλευση 300 εργατών από την Ταϊλάνδη στην Ηλεία.

Που καταγράφεται το μεγαλύτερο πρόβλημα

Από τον περασμένο Ιούνιο, παραγωγοί σε Πελοπόννησο, Θεσσαλία, Μακεδονία και Στερεά Ελλάδα αναζητούν προσωπικό για συγκομιδή, κλάδεμα και άλλες καλλιεργητικές εργασίες. Το ίδιο πρόβλημα καταγράφηκε από το καλοκαίρι και στη Βοιωτία.

Στη Μεσσηνία, ελαιοπαραγωγοί δυσκολεύονται να βρουν εργάτες, παρότι έχουν καταθέσει αιτήσεις μετάκλησης από την Αίγυπτο. Στην Κρήτη, εργαζόμενοι που μετακινούνται από τον τουρισμό προς τις αγροτικές εργασίες καλύπτουν μόνο ένα μέρος των αναγκών.

Η απασχόληση στον πρωτογενή τομέα, η οποία περιλαμβάνει και τους ίδιους τους αγρότες, είχε φτάσει περίπου τους 454.500 εργαζομένους το 2016 και τους 469.600 το 2024. Το τέταρτο τρίμηνο του 2025 καταγράφηκαν 377.500 απασχολούμενοι, ενώ στο πρώτο τρίμηνο του 2026 ο αριθμός υποχώρησε στους 338.500. Η πτώση του 2025 συνδέεται εν μέρει με την ευλογιά των αιγοπροβάτων.

Η επόμενη δοκιμασία για την επάρκεια εργατών γης αναμένεται με τις ανοιξιάτικες και καλοκαιρινές καλλιέργειες, όταν οι αγροτικές περιοχές της Βόρειας Ελλάδας θα χρειαστούν ξανά χιλιάδες εργαζόμενους.