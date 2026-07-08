Θεσσαλονίκη: Σκύλος επιτέθηκε σε 59χρονο

Ένα σοβαρό περιστατικό εκτυλίχτηκε χτες το βράδυ στη νέα παραλία Θεσσαλονίκης, όταν σκύλος επιτέθηκε και δάγκωσε έναν 59χρονο.

Ο άνδρας μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ σε νοσοκομείο για να λάβει τις πρώτες βοήθειες. Σύμφωνα με πληροφορίες ο 59χρονος τραυματίστηκε στο δεξιό μηρό.

Ένας 49χρονος, από την Βουλγαρία συνελήφθη μετά από καταγγελία, ως υπεύθυνος για την επιτήρηση του σκύλου τη στιγμή που έγινε το περιστατικό. Ωστόσο ο σκύλος ανήκει στη σύζυγό του.

Σε βάρος του 49χρονου σχηματίστηκε δικογραφία για σωματική βλάβη από αμέλεια και παράβαση της νομοθεσίας περί ζώων συντροφιάς.