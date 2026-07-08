Θεσσαλονίκη: Σύλληψη για περιβαλλοντική ρύπανση σε εταιρεία ανακύκλωσης

Στη σύλληψη ενός 46χρονου προχώρησαν οι Αρχές, έπειτα από έλεγχο σε επιχείρηση ανακύκλωσης στο Καλοχώρι Θεσσαλονίκης, όπου διαπιστώθηκαν σοβαρές παραβάσεις της περιβαλλοντικής νομοθεσίας, καθώς και η χρήση πλαστών εγγράφων.

Η υπόθεση αποκαλύφθηκε ύστερα από ελέγχους και διερεύνηση καταγγελιών από αστυνομικούς του Τμήματος Περιβαλλοντικής Προστασίας, σε συνεργασία με υπαλλήλους της Διεύθυνσης Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος.

Κατά την αυτοψία στην επιχείρηση, η οποία δραστηριοποιείται στην ανακύκλωση απορριμμάτων και στο εμπόριο παλαιών σιδήρων και μετάλλων, διαπιστώθηκε ότι λειτουργούσε χωρίς τη νόμιμη άδεια και χωρίς περιβαλλοντική αδειοδότηση.

Σύμφωνα με την αστυνομική έρευνα, ο 46χρονος, που βρισκόταν στον χώρο ως διαχειριστής της επιχείρησης, φέρεται να επέδειξε πλαστά νομιμοποιητικά έγγραφα, με αποτέλεσμα να συλληφθεί.

Παράλληλα, σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος ακόμη δύο ατόμων, ενός 32χρονου, στο όνομα του οποίου φέρεται να λειτουργούσε η επιχείρηση, και μίας 46χρονης, η οποία, σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, είχε αναλάβει τη διαδικασία αδειοδότησης και φέρεται να προμήθευσε τα πλαστά πιστοποιητικά.

Κατά τον έλεγχο εντοπίστηκαν μεγάλες ποσότητες αποβλήτων εκσκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων, καθώς και σωροί από ξυλεία, πλαστικά, υφάσματα, ογκώδη αντικείμενα, παλαιά μέταλλα και απόβλητα ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού.

Στον χώρο βρέθηκαν επίσης μηχανήματα επεξεργασίας αποβλήτων, γερανοφόρα οχήματα και φορτωτής με αποσυναρμολογημένη ξυλεία.

Οι αρμόδιες υπηρεσίες εκτιμούν ότι η λειτουργία της εγκατάστασης είχε προκαλέσει περιβαλλοντική ρύπανση και υποβάθμιση του εδάφους και του υπεδάφους, με κίνδυνο επιβάρυνσης του υδροφόρου ορίζοντα.

Σε βάρος των τριών εμπλεκομένων σχηματίστηκε, κατά περίπτωση, δικογραφία για παραβάσεις της νομοθεσίας περί προστασίας του περιβάλλοντος, διαχείρισης αποβλήτων και πλαστογραφίας, ενώ ο 46χρονος αναμένεται να οδηγηθεί στον αρμόδιο εισαγγελέα.