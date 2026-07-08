Συνελήφθη 32χρονη- Διακινούσε ναρκωτικά στην περιοχή των Αχαρνών

Συνελήφθη από αστυνομικούς, μια 32χρονη η οποία διακινούσε ναρκωτικές ουσίες σε οικισμό στην περιοχή των Αχαρνών, και ως ορμητήριό της, είχε μια οικία.

Αρχικά σε παρακείμενο σημείο της εν λόγω οικίας, εντοπίστηκαν τρία άτομα που είχαν προμηθευτεί νωρίτερα μικροποσότητες ηρωίνης.

Μετά από έρευνα στη συγκεκριμένη οικία, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

51 γραμμ. ηρωίνης,

ηλεκτρονική ζυγαριά ακριβείας και

κάμερα και καταγραφικό.

Ωστόσο, μετά από συντονισμένη επιχείρηση, εντόπισαν και συνέλαβαν την 32χρονη.

Σε βάρος της είχε σχηματιστεί δικογραφία για παράβαση της νομοθεσίας περί εξαρτησιογόνων ουσιών και οδηγήθηκε στον αρμόδιο Εισαγγελέα.