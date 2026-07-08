Άργος: Οδηγός τραυματίστηκε από πυρά αστυνομικών μετά από καταδίωξη

Σκηνές καταδίωξης εκτυλίχθηκαν τα ξημερώματα της Τετάρτης (8/7) στο Άργος, όταν οδηγός αυτοκινήτου επιχείρησε να διαφύγει από αστυνομικό έλεγχο, με το περιστατικό να καταλήγει σε χρήση όπλων από αστυνομικούς και στον τραυματισμό του.

Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., αστυνομικοί της Ομάδας Πρόληψης και Καταστολής Εγκλήματος (ΟΠΚΕ) Αργολίδας έκαναν σήμα στον οδηγό να σταματήσει για έλεγχο, ωστόσο εκείνος ανέπτυξε ταχύτητα προκειμένου να διαφύγει.

Κατά την προσπάθειά του να αποφύγει τον έλεγχο, φέρεται να επιχείρησε να εμβολίσει τόσο αστυνομικούς που βρίσκονταν εκτός των υπηρεσιακών οχημάτων, όσο και περιπολικά, ενώ ακολούθησε καταδίωξη, κατά τη διάρκεια της οποίας κινήθηκε με ιδιαίτερα επικίνδυνο τρόπο.

Η καταδίωξη ολοκληρώθηκε όταν το όχημα εγκλωβίστηκε από περιπολικά. Σύμφωνα με την Αστυνομία, ο οδηγός εμβόλισε τα υπηρεσιακά οχήματα και στη συνέχεια εγκατέλειψε το αυτοκίνητο, επιχειρώντας να διαφύγει πεζός, αναρριχώμενος σε μαντρότοιχο.

Στο σημείο, δύο αστυνομικοί έκαναν χρήση των υπηρεσιακών τους όπλων, τραυματίζοντας τον άνδρα. Ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ τον μετέφερε αρχικά σε νοσοκομείο της περιοχής και στη συνέχεια διακομίστηκε σε νοσοκομείο της Αττικής, όπου νοσηλεύεται.

Κατά την έρευνα που ακολούθησε, στη διαδρομή που ακολούθησε ο οδηγός, εντοπίστηκε και κατασχέθηκε ένα αεροβόλο πιστόλι, το οποίο θα εξεταστεί στα εγκληματολογικά εργαστήρια.

Για το περιστατικό ενημερώθηκε άμεσα ο αρμόδιος εισαγγελέας. Στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας συνελήφθησαν οι δύο αστυνομικοί που έκαναν χρήση των όπλων τους και σε βάρος τους σχηματίζεται δικογραφία για παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων και βαριά σωματική βλάβη.

Παράλληλα, έχει διαταχθεί πειθαρχική έρευνα, προκειμένου να διερευνηθούν οι ακριβείς συνθήκες υπό τις οποίες σημειώθηκε το περιστατικό, ενώ την προανάκριση έχει αναλάβει το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ναυπλίου, με τη συνδρομή της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος.