Τροχαίο στα Ιωάννινα με εικόνες που σοκάρουν – Το ένα όχημα πάνω στο άλλο

Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το πρωί της Τετάρτης στον Περιφερειακό Ιωαννίνων, στο ύψος του φωτεινού σηματοδότη της Λαχαναγοράς, προκαλώντας αναστάτωση στους διερχόμενους οδηγούς.

Η σύγκρουση δύο οχημάτων είχε ως αποτέλεσμα το ένα αυτοκίνητο να καταλήξει κυριολεκτικά πάνω στο άλλο. Παρά τη σφοδρότητα της πρόσκρουσης και τις ζημιές που υπέστησαν τα οχήματα, δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, το περιστατικό είχε ως απολογισμό μόνο υλικές ζημιές. Στο σημείο έσπευσαν αστυνομικές δυνάμεις, οι οποίες προχώρησαν στις απαραίτητες ενέργειες για την καταγραφή του ατυχήματος και τη ρύθμιση της κυκλοφορίας.

Για αρκετή ώρα σημειώθηκαν μικρές καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων, μέχρι να απομακρυνθούν τα εμπλεκόμενα αυτοκίνητα και να αποκατασταθεί η ομαλή ροή της κίνησης.

Πηγή: epirusgate.gr