Έγκλημα- Κουλούρα: Δίωξη για ανθρωποκτονία με δόλο στον 47χρονο

Προθεσμία πήρε ο 47χρονος, προκειμένου να απολογηθεί την ερχόμενη Παρασκευή στην ανακρίτρια Βέροιας.

Ο 47χρονος, κατηγορείται για το αιματηρό επεισόδιο στην Κουλούρα Ημαθίας, με αποτέλεσμα τον θανάσιμο τραυματισμό ενός 32χρονου και τον τραυματισμό ενός 62χρονου.

Σε βάρος του, ασκήθηκε δίωξη για ανθρωποκτονία με δόλο, σωματικές βλάβες και παράνομη οπλοφορία – οπλοχρησία.

Ωστόσο, ο 47χρονος θα παραμείνει υπό κράτηση, μέχρι την απολογία του.

Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., το περιστατικό σημειώθηκε χθες, όταν ξέσπασε καβγάς, μεταξύ του 47χρονου και του 62χρονου, με πιθανή αιτία, όπως αναφέρουν πληροφορίες, οι κτηματικές διαφορές, που είχαν μεταξύ τους οι δύο άνδρες.

Ο 32χρονος, φαίνεται ότι επενέβη στη συμπλοκή, όπου δέχτηκε θανατηφόρα μαχαιριά στο θώρακα.

Από τη συμπλοκή, ο 62χρονος, αφού μεταφέρθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Βέροιας και του παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες, αποχώρησε.

Αστυνομικοί, που μετέβησαν στο σημείο, συνέλαβαν τον 47χρονο, ενώ κατασχέθηκαν δυο μαχαίρια.