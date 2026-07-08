ΕΔΕ για περιστατικό στις Πανελλαδικές Εξετάσεις ΕΠΑ.Λ

Μετά από καταγγελίες σύμφωνα με τις οποίες μαθητές Επαγγελματικού Λυκείου εξετάστηκαν στο μάθημα της νεοελληνικής γλώσσας, στα ίδια θέματα που είχαν δοθεί την προηγούμενη στους μαθητές των Γενικών Λυκείων, πηγές που Υπουργείου Παιδείας αναφέρουν:

“Το Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, σεβόμενο την αγωνία των υποψηφίων και των οικογενειών τους για την ολοκλήρωση της διαδικασίας των Πανελλαδικών Εξετάσεων (συμπλήρωση μηχανογραφικού), αναφορικά με το περιστατικό που αφορά, αποκλειστικά και μόνο, δύο υποψηφίους ΕΠΑ.Λ., ενημερώνει ότι έχει ήδη διαταχθεί και βρίσκεται σε εξέλιξη Ένορκη Διοικητική Εξέταση (ΕΔΕ).

Με την ολοκλήρωση της προβλεπόμενης διαδικασίας θα αποδοθούν οι ευθύνες που αναλογούν στους υπαίτιους, σύμφωνα με όσα προβλέπει η κείμενη νομοθεσία.

Το Υπουργείο αντιμετωπίζει το περιστατικό με τη δέουσα σοβαρότητα, με απόλυτο σεβασμό στην ακεραιότητα της εξεταστικής διαδικασίας και στην ίση μεταχείριση όλων των υποψηφίων.”