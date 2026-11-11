Θεσσαλονίκη: Συνελήφθη Τούρκος- Καταζητείται στην Ελβετία για μεταφορά 21 τόνων κοκαΐνης

Συνέλαβαν Τούρκο, ο οποίος καταζητούνταν από τις ελβετικές Αρχές για μεταφορά 21 τόνων κοκαΐνης από την Λατινική Αμερική.

Στα χέρια της αστυνομίας βρίσκεται από χθες το απόγευμα ένας 51χρονος Τούρκος, ο οποίος αναζητούνταν από την αστυνομία της Ελβετίας, καθώς είχε εκδοθεί ένταλμα σύλληψης για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, διακίνηση ναρκωτικών ουσιών και νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες.

Συγκεκριμένα, ο εντοπισμός και η σύλληψη του 51χρονου πραγματοποιήθηκε έπειτα από συλλογή, επεξεργασία και κατάλληλη αξιοποίηση πληροφοριακών στοιχείων που περιήλθαν από το Τμήμα Εγκλημάτων κατά της Ζωής και της Προσωπικής Ελευθερίας της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος και το Τμήμα SIRENE της Διεύθυνσης Διεθνούς Αστυνομικής Συνεργασίας, καθώς και εκτεταμένες αναζητήσεις.

Συγκεκριμένα, οι αστυνομικοί εντόπισαν τον 51χρονο σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος στο κέντρο της Θεσσαλονίκης και τον συνέλαβαν.

Σύμφωνα με όσα αναφέρονται στο ένταλμα σύλληψης των ελβετικών Αρχών, ο άνδρας κατηγορείται ότι, τουλάχιστον από το 2019, συμμετέχει ως μέλος σε ανεξάρτητη εγκληματική οργάνωση που δραστηριοποιείται στην Ευρώπη και εμπλέκεται στη διευκόλυνση της μεταφοράς μεγάλων ποσοτήτων ναρκωτικών ουσιών, κυρίως κοκαΐνης, μέσω δικτύου εμπορικών εταιρειών.

Παράλληλα, φέρεται να υποστηρίζει, από το 2019, μία ή περισσότερες εγκληματικές οργανώσεις που δραστηριοποιούνται στη Λατινική Αμερική, ιδίως στον Ισημερινό, οι οποίες συμμετέχουν στην οργάνωση και τη μεταφορά σημαντικών ποσοτήτων ναρκωτικών ουσιών.

Συγκεκριμένα, ο ρόλος που του αποδίδεται στην οργάνωση αφορά:

τον σχεδιασμό και την οργάνωση της δημιουργίας και της λειτουργίας δικτύου εταιρειών, καθώς και την πρόσληψη προσώπων ως μελών ή υποστηρικτών εγκληματικής οργάνωσης, συμβάλλοντας με τον τρόπο αυτό στη διευκόλυνση της εισαγωγής μεγάλων ποσοτήτων ναρκωτικών ουσιών,

και την της δημιουργίας και της λειτουργίας δικτύου εταιρειών, καθώς και την εγκληματικής οργάνωσης, συμβάλλοντας με τον τρόπο αυτό στη διευκόλυνση της την υποστήριξη της δράσης της εγκληματικής οργάνωσης μέσω του σχεδιασμού, της υλοποίησης και του συντονισμού διοικητικών δραστηριοτήτων, καθώς και της δραστηριοποίησής του μέσω εμπορικών εταιρειών,

της δράσης της εγκληματικής οργάνωσης μέσω του της και του συντονισμού διοικητικών δραστηριοτήτων, καθώς και της δραστηριοποίησής του μέσω τη διευκόλυνση της διοχέτευσης χρημάτων εγκληματικής προέλευσης σε υφιστάμενη εταιρική δομή, με σκοπό τη νομιμοποίησή τους.

Επιπλέον, σύμφωνα με τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στο αίτημα έκδοσης των Αρχών Ελβετίας, από το 2019 έχουν κατασχεθεί συνολικά 21 τόνοι κοκαΐνης, ενώ εκτιμάται ότι υπάρχει περίπτωση να έχουν πραγματοποιηθεί και περαιτέρω αποστολές κοκαΐνης.

Στην κατοχή του συλληφθέντος βρέθηκαν και κατασχέθηκαν 2 κινητά τηλέφωνα.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.