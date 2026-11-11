Δημήτρης Γεωργίου: Ο 9χρονος από την Ανάβυσσο που ζωγραφίζει τα όνειρά του και κατακτά τον κόσμο!

Είναι μόλις 9 ετών, πηγαίνει στην Τετάρτη Δημοτικού, λατρεύει το παιχνίδι με τους φίλους του και έχει μια μεγάλη αγάπη: τη ζωγραφική. Μόνο που τα έργα του μικρού Δημήτρη Γεωργίου έχουν ήδη αρχίσει να ταξιδεύουν πέρα από τα σύνορα της Ελλάδας και να κερδίζουν διεθνείς διακρίσεις!

Ο μικρός ζωγράφος από το Μαύρο Λιθάρι Αναβύσσου κατάφερε να ξεχωρίσει στη διεθνή εικαστική διοργάνωση Biennale Agia Napa 2026, στην Κύπρο, όπου τιμήθηκε με το βραβείο πρόκρισης για την Quadriennale 2027, ενώ ανακηρύχθηκε και νεαρός πρεσβευτής (Youth Ambassador) της διοργάνωσης.

Μάλιστα, σύμφωνα με τους διοργανωτές, είναι ο νεότερος Έλληνας ζωγράφος που προκρίνεται στη συγκεκριμένη διοργάνωση.

Μια αγάπη που ξεκίνησε από την κούνια!

Ο Δημήτρης άρχισε να ζωγραφίζει από ενάμιση χρονών! Από τότε τα χρώματα και τα πινέλα έγιναν οι αγαπημένοι του φίλοι.

Σήμερα είναι άριστος μαθητής στο 2ο Δημοτικό Σχολείο Αναβύσσου, μέλος της ελληνικής και της παγκόσμιας MENSA, ενώ ασχολείται και με το Tae Kwon Do.

Το πιο όμορφο όμως είναι πως, παρά τις διακρίσεις του, παραμένει ένα χαρούμενο εννιάχρονο αγόρι. Του αρέσει να παίζει στην παραλία, να εξερευνά το δάσος, να τρέχει και να γελά με τους φίλους του.

Δίπλα του, σε κάθε του βήμα, βρίσκονται οι γονείς του, Νεκτάριος Γεωργίου και Ιωάννα Χλωμούδη, που καμαρώνουν για τις επιτυχίες του.