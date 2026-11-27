Δύο προηγούμενες αναφορές για το ίδιο παιδί, το 2020 και το 2024

Μια έκκληση για βοήθεια φέρεται να οδήγησε στην αποκάλυψη της υπόθεσης σεξουαλικής εκμετάλλευσης 15χρονης στην περιοχή του Αγρινίου, με τους ίδιους τους γονείς της να κατηγορούνται για εμπλοκή.

Η 15χρονη εκμυστηρεύτηκε όσα συνέβαιναν σε έναν συγχωριανό της, με τον οποίο απευθύνθηκαν μαζί στο «Χαμόγελο του παιδιού» και στη συνέχεια στην Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αγρινίου.

«Το Χαμόγελο του Παιδιού» υποστηρίζει το παιδί

Σε συνέχεια των δημοσιευμάτων αναφορικά με την υπόθεση της 15χρονης, «Το Χαμόγελο του Παιδιού» ενημερώνει για τις ενέργειες στις οποίες προχώρησε, μέσω της Εθνικής Γραμμής για τα Παιδιά SOS1056, με στόχο την υποστήριξη και την προστασία του παιδιού.

Παράλληλα, επισημαίνει ότι το συγκεκριμένο παιδί και η οικογένειά του είχαν απασχολήσει και στο παρελθόν την Εθνική Γραμμή SOS1056, καθώς είχαν αποσταλεί δύο αναφορές στις αρμόδιες Αρχές, το 2020 και το 2024.

Οι ενέργειες του Οργανισμού στις 21 και 22 Νοεμβρίου 2026

21 Νοεμβρίου 2026

Η Εθνική Γραμμή για τα Παιδιά SOS1056 δέχθηκε κλήση, κατά την οποία αναφέρθηκε ότι ανήλικη 15 ετών υφίσταται σωματική κακοποίηση από τους γονείς της, καθώς και ότι εξαναγκάζεται σε σεξουαλική εκμετάλλευση. Δίπλα στον καλούντα βρισκόταν και η ίδια η 15χρονη.

Κοινωνικός Λειτουργός της Γραμμής SOS1056 ζήτησε και μίλησε απευθείας με το κορίτσι. Αρχικά, του παρασχέθηκε ψυχολογική υποστήριξη και αποφόρτιση, ενώ ενημερώθηκε αναλυτικά για τη διαδικασία που ακολουθείται από τις αρμόδιες Αρχές. Η 15χρονη αποφάσισε να προχωρήσει στην καταγγελία.

22 Νοεμβρίου 2026

Ο καλών και η 15χρονη επικοινώνησαν εκ νέου με την Εθνική Γραμμή SOS1056, ενημερώνοντας ότι βρίσκονταν στο Αστυνομικό Τμήμα. Ωστόσο, το κορίτσι δίσταζε να προχωρήσει, εκφράζοντας έντονο φόβο.

Έπειτα από επανειλημμένες επικοινωνίες με Κοινωνικό Λειτουργό της Γραμμής, κατά τις οποίες το παιδί υποστηρίχθηκε και αποφορτίστηκε, κατανόησε ότι δεν φέρει καμία ευθύνη για όσα του συνέβησαν και ότι η διαχείριση της υπόθεσης θα αναληφθεί από τις αρμόδιες Αρχές

Τελικά, αποφάσισε να εισέλθει στο Αστυνομικό Τμήμα, συνοδευόμενη από Ψυχολόγο του Οργανισμού.

Παράλληλα, στελέχη της Εθνικής Γραμμής SOS1056 είχαν ήδη επικοινωνήσει με τον Αστυνομικό Διευθυντή, ο οποίος ενημερώθηκε αναλυτικά για το περιστατικό, τις εξελίξεις και τη δυσκολία του παιδιού να μιλήσει στις Αρχές.

Ο Αστυνομικός Διευθυντής όρισε ως αρμόδιο τον Διοικητή της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων, ο οποίος είχε ήδη ενημερωθεί για την υπόθεση και ανέμενε την άφιξή της.

Η Ψυχολόγος του Οργανισμού παρέμεινε δίπλα στο παιδί καθ’ όλη τη διάρκεια των διαδικασιών, διασφαλίζοντας την απαραίτητη ψυχολογική υποστήριξη, την κατάλληλη πλαισίωση και, κυρίως, την αίσθηση ασφάλειας που είχε ανάγκη.

Εξαιρετικά φροντιστική και υποστηρικτική ήταν η στάση τόσο του Διοικητή Ασφάλειας όσο και όλων των αστυνομικών που συμμετείχαν στη διαδικασία.

Κατόπιν εισαγγελικής εντολής, η 15χρονη απομακρύνθηκε από το περιβάλλον της και στελέχη του Οργανισμού παραμένουν δίπλα της, παρέχοντας την απαραίτητη υποστήριξη.

Δύο προηγούμενες αναφορές για το ίδιο παιδί

«Το Χαμόγελο του Παιδιού» επισημαίνει ότι η συγκεκριμένη υπόθεση δεν αποτελεί την πρώτη φορά που το παιδί και η οικογένειά του απασχολούν την Εθνική Γραμμή για τα Παιδιά SOS1056.

Συγκεκριμένα:

Το 2020 είχε αποσταλεί αναφορά στις αρμόδιες Αρχές για την κακοποίηση της τότε 9χρονης ανήλικης.

Το 2024 είχαν ενημερωθεί οι αρμόδιες Αρχές για τη σεξουαλική εκμετάλλευση της τότε 13χρονης ανήλικης.

Η προστασία κάθε παιδιού που βρίσκεται σε κίνδυνο αποτελεί ευθύνη όλων μας. Η έγκαιρη αναφορά, η συνεργασία των αρμόδιων Αρχών και η ουσιαστική υποστήριξη των παιδιών είναι καθοριστικής σημασίας, ώστε κανένα παιδί να μη μένει μόνο του απέναντι στην κακοποίηση και την εκμετάλλευση.