Η κυρία Γιαννούλα, 85 ετών, συνεχίζει να ψαρεύει στην Πάρο, διατηρώντας την καθημερινή της επαφή με τη θάλασσα από την ακτή και με πετονιά.

Για την ίδια, το ψάρεμα δεν αποτελεί απλώς μια αγαπημένη συνήθεια. Περιγράφει με τον δικό της τρόπο τη σχέση που έχει με τη θάλασσα: «Έχω αδυναμία στο ψάρεμα. Το ψάρεμα είναι τρέλα, όχι αδυναμία, τρέλα».

Η 85χρονη θυμάται τα προηγούμενα χρόνια, όταν έμπαινε στη θάλασσα ακόμη και τον χειμώνα για να ψαρέψει. Όπως αναφέρει, ο σύζυγός της δεν μοιραζόταν το ίδιο ενδιαφέρον και δεν επιθυμούσε να τη συνοδεύει στις εξορμήσεις της.

Με τα χρόνια, η κυρία Γιαννούλα σταμάτησε τις βουτιές, χωρίς όμως να εγκαταλείψει το ψάρεμα. Προσαρμόστηκε στις σημερινές της δυνατότητες και συνεχίζει από την ακτή, με την πετονιά της.

Η σχέση της Πάρου με τη θάλασσα

Η προσωπική διαδρομή της 85χρονης συνδέεται με τη μακρά ναυτική και αλιευτική παράδοση της Πάρου, όπου η θάλασσα υπήρξε διαχρονικά μέρος της καθημερινότητας των κατοίκων. Στον βυθό του νησιού, παλαιότερα ναυάγια έχουν μετατραπεί με τον χρόνο σε σημεία όπου βρίσκουν καταφύγιο ψάρια και άλλοι θαλάσσιοι οργανισμοί, προσελκύοντας ψαράδες.

Για την κυρία Γιαννούλα, η ηλικία άλλαξε τον τρόπο με τον οποίο ψαρεύει, χωρίς να αλλάξει την επιμονή της να βρίσκεται κοντά στη θάλασσα.

Πηγή Βίντεο: INSTAGRAM – potamoulas_a & greecewhispers