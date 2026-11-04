Κρήτη: 38χρονη λήστεψε περίπτερο- Απείλησε υπάλληλο

Ληστεία σημειώθηκε σε περίπτερο στην Κρήτη και συγκεκριμένα στην περιοχή της Αμμουδάρας. Μία 38χρονη γυναίκα απείλησε την υπάλληλο του περίπτερου και απέσπασε 100 ευρώ. Έπειτα διέφυγε με αυτοκίνητο.

Στα χέρια της Αστυνομίας βρίσκεται μία 38χρονη γυναίκα, η οποία κατηγορείται για ληστεία σε περίπτερο στην περιοχή της Αμμουδάρας, χθες τα ξημερώματα.

Σύμφωνα με όσα ανέφερε στην καταγγελία της η 20χρονη υπάλληλος του περίπτερου, η δράστιδα εμφανίστηκε μπροστά της έχοντας καλυμμένα τα χαρακτηριστικά του προσώπου της, ενώ φαίνεται ότι την απείλησε με ένα αντικείμενο. Ωστόσο, η νεαρή εργαζόμενη δεν μπόρεσε να το προσδιορίσει.

Έτσι, κατάφερε να αποσπάσει από το ταμείο το ποσό των 100 ευρώ.

Στη συνέχεια, η 38χρονη απομακρύνθηκε αρχικά πεζή και στη συνέχεια επιβιβάστηκε σε αυτοκίνητο, επιχειρώντας να απομακρυνθεί από την περιοχή.

Οι αστυνομικοί του Αστυνομικού Τμήματος Μαλεβιζίου αξιοποίησαν το βιντεοληπτικό υλικό από την περιοχή και κατάφεραν να εντοπίσουν τη διαδρομή του οχήματος που χρησιμοποιήθηκε για τη διαφυγή της.

Η έρευνα οδήγησε αρχικά στην ταυτοποίηση και έπειτα στη σύλληψη της 38χρονης. Η σύλληψή της πραγματοποιήθηκε το μεσημέρι της ίδιας ημέρας, λίγες ώρες μετά τη ληστεία.

Την προανάκριση για την υπόθεση διενεργεί το Αστυνομικό Τμήμα Μαλεβιζίου.