Κάλυμνος: Εντοπίστηκαν 29 αλλοδαποί στην παραλία Πεζόντα

Συναγερμός σήμανε στις Λιμενικές αρχές της Καλύμνου χθες το πρωί, καθώς εντοπίστηκαν 29 αλλοδαποί στην παραλία Πεζόντα.

Σύμφωνα με το Λιμενικό,πρόκειται για 24 άνδρες και 5 γυναίκες. Στο σημείο έσπευσαν δύο περιπολικά σκάφη του Λιμενικού και περισυνέλλεξαν τους αλλοδαπούς.

Όπως ισχυρίστηκαν στις αρχές, οι διασωθέντες, ξεκίνησαν από την Αλικαρνασσό της Τουρκίας, νωρίς το πρωί. Μάλιστα το “εισιτήριο” για να φτάσουν στην Ελλάδα, για τον καθένα τους άγγιζε το ποσό των 3.500 δολαρίων ΗΠΑ.

Το Λιμεναρχείο Καλύμνου, διενεργεί την προανάκριση για το περιστατικό.