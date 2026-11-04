Πυρκαγιά ξέσπασε σε πτηνοτροφική μονάδα στο Ωραιόκαστρο

Υπό έλεγχο τέθηκε η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε σε πτηνοτροφική μονάδα στο Ωραιόκαστρο Θεσσαλονίκης.

Η φωτιά περιορίστηκε στο εσωτερικό του κτιρίου, χωρίς να υπάρχει κίνδυνος επέκτασής της σε άλλους χώρους.

Για την αντιμετώπιση του περιστατικού επιχειρούν συνολικά 12 πυροσβέστες, οι οποίοι έφτασαν στην πτηνοτροφική μονάδα με έξι πυροσβεστικά οχήματα από το Κλιμάκιο Λαγκαδά.

Έρευνα για τα αίτια της φωτιάς

Την υπόθεση έχει αναλάβει το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Θεσσαλονίκης, το οποίο διερευνά τις συνθήκες κάτω από τις οποίες εκδηλώθηκε η πυρκαγιά.