Κυκλοφοριακό χάος στους δρόμους της Αττικής

Αυξημένη είναι η κίνηση στους δρόμους της Αττικής από νωρίς το πρωί, με τον Κηφισό να βρίσκεται για ακόμη μία ημέρα στο «κόκκινο».

Μεγάλες καθυστερήσεις καταγράφονται και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας, ενώ ουρές χιλιομέτρων έχουν σχηματιστεί σε αρκετά σημεία του οδικού δικτύου.

Που καταγράφονται τα μεγαλύτερα προβλήματα

Ιδιαίτερα αυξημένη είναι η κίνηση και στους δρόμους γύρω από το κέντρο της Αθήνας. Δύσκολη είναι η κατάσταση στη λεωφόρο Βασιλέως Κωνσταντίνου και στη Βασιλίσσης Σοφίας, όπου οι οδηγοί συναντούν καθυστερήσεις.

Προβλήματα καταγράφονται και στη λεωφόρο Κηφισίας, κυρίως στο ρεύμα ανόδου. Αντίστοιχα, στη λεωφόρο Μεσογείων η κίνηση είναι αυξημένη στο ρεύμα καθόδου, ενώ επιβαρυμένη είναι και η κυκλοφορία στη λεωφόρο Αλεξάνδρας.

Καθυστερήσεις και σε άλλους κεντρικούς δρόμους

Αυξημένη είναι η κίνηση και στη λεωφόρο Αθηνών, καθώς και στην άνοδο της Βασιλέως Κωνσταντίνου. Δύσκολη είναι η εικόνα και στην Παραλιακή, όπου σημειώνονται καθυστερήσεις.

Την ίδια ώρα, προβλήματα στην κυκλοφορία καταγράφονται και στην Αττική Οδό, με την κίνηση να παραμένει αυξημένη.

Οι οδηγοί που κινούνται στο λεκανοπέδιο θα πρέπει να είναι προετοιμασμένοι για καθυστερήσεις, καθώς η κυκλοφορία παραμένει επιβαρυμένη σε αρκετές βασικές οδικές αρτηρίες της πρωτεύουσας.