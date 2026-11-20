Σοβαρό τροχαίο σημειώθηκε στην Σίνδο της Θεσσαλονίκης όταν στρατιωτικό βυτιοφόρο συγκρούστηκε με φορτηγό.

Το ατύχημα έγινε νωρίς το πρωί. Σύμφωνα με πληροφορίες, το φορτηγό ήταν σταματημένο σε φανάρι όταν προσέκρουσε πάνω του το στρατιωτικό βυτιοφόρο. Ο οδηγός του βυτιοφόρου τραυματίστηκε στο πόδι.

Στο σημείο έπσευσε ασθενοφόρο το οποίο μετέφερε τον τραυματία στο νοσοκομείο.