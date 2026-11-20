Χωρίς αντιγριπικά εμβόλια είναι φαρμακεία σε ολόκληρη την χώρα. Το πρόβλημα γιγαντώνεται καθώς από την μία οι ποσότητες των εμβολίων που έχουν διατεθεί στα φαρμακεία δεν είναι επαρκείς, ενώ από την άλλη η ζήτηση των πολιτών που επιθυμούν να εμβολιαστούν μεγάλη.

Το πρόβλημα αφορά τόσο τα συμβατικά εμβόλια όσο και τα ενισχυμένα σκευάσματα για άτομα άνω των 65 ετών.

Ο ΕΟΔΥ κρούει τον κώδωνα του κινδύνου με τα κρούσματα της γρίπης να γνωρίζουν αύξηση έως και 10% σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα, ποσοστό που σηματοδοτεί την υπέρβαση του επιδημιολογικού ορίου. Μάλιστα από τις 9 Νοεμβρίου έως και τις 15 Νοεμβρίου καταγράφηκαν δύο νέα σοβαρά κρούσματα εκ των οποίων ένα νοσηλεύτηκε σε ΜΕΘ ενώ σημειώθηκε και ένας νέος θάνατος από τον ιό.

Οι ειδικοί επισημαίνουν την ανάγκη για εμβολιασμό, ιδιαίτερα στους ηλικιωμένους, τα μικρά παιδιά, τις εγκύους αλλά και στα άτομα τα οποία αντιμετωπίζουν χρόνια προβλήματα.

Όσοι θέλουν να προμηθευτούν το αντιγριπικό εμβόλιο, είτε ασφαλισμένοι είτε ανασφάλιστοι, το βρίσκουν στα φαρμακεία, χωρίς να απαιτείται ιατρική συνταγογράφηση. Ωστόσο συνταγογράφηση απαιτείται για τα ενισχυμένα εμβόλια.