Στη σύλληψη ενός 39χρονου Έλληνα στα Καλύβια Αττικής προχώρησαν χθες το πρωί αστυνομικοί της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος.

Από έρευνες σε οικίες και στον περιβάλλοντα χώρο τους κατασχέθηκαν, μεταξύ άλλων, πολεμικό τυφέκιο τύπου Kalashnikov, δύο πιστόλια, 144 φυσίγγια, 151.890 ευρώ και 200 χρυσές λίρες.

Σε βάρος του 39χρονου σχηματίστηκε δικογραφία για παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων. Στη συνέχεια οδηγήθηκε στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ-ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ

Η έρευνα της Υποδιεύθυνσης Δίωξης Ναρκωτικών

Η υπόθεση ερευνήθηκε από την Υποδιεύθυνση Δίωξης Ναρκωτικών της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος. Κατά την αστυνομική έρευνα, ο 39χρονος εντοπίστηκε να έχει στην κατοχή του όπλα και επιπλέον αντικείμενα σε σπίτια και στους γύρω χώρους.

Λόγω της φύσης των ευρημάτων, μεταφέρθηκε στην έδρα του Τμήματος Δίωξης Εκβιαστών, που υπάγεται στην Υποδιεύθυνση Δίωξης Εγκλημάτων κατά της Ζωής και της Ιδιοκτησίας. Εκεί συνελήφθη.

Καλάσνικοφ, πιστόλια και 144 φυσίγγια στα Καλύβια

Ανάμεσα στα κατασχεθέντα ήταν ένα πολεμικό τυφέκιο τύπου Kalashnikov με γεμιστήρα. Οι αστυνομικοί βρήκαν επίσης δύο πιστόλια: το ένα έφερε γεμιστήρα, ενώ το δεύτερο είχε κενό γεμιστήρα.

Συνολικά κατασχέθηκαν 144 φυσίγγια, εκ των οποίων τα 30 ήταν για πολεμικό τυφέκιο. Στα ευρήματα περιλαμβάνονταν ακόμη ένα ζευγάρι γάντια και ένα Ι.Χ. επιβατικό αυτοκίνητο.

Μετρητής χρημάτων, συσκευές γεωεντοπισμού και κινητά

Η ΕΛ.ΑΣ. κατέσχεσε μετρητή χρημάτων και καταγραφικό μηχάνημα, καθώς και φορητό ηλεκτρονικό υπολογιστή. Στον χώρο βρέθηκαν δύο συσκευές γεωεντοπισμού, τρία κινητά τηλέφωνα και διάφορες κάρτες SIM.

Κατασχέθηκαν επίσης 151.890 ευρώ, 200 χρυσές λίρες και ένα χρυσό ρολόι.

Έγγραφα Τσεχίας και Βελγίου με ίδια φωτογραφία

Κατά την έρευνα εντοπίστηκαν ταυτότητα και άδεια οδήγησης των Αρχών της Τσεχίας, όπως και διαβατήριο των Αρχών του Βελγίου. Τα τρία έγγραφα έφεραν την ίδια φωτογραφία, ωστόσο ανέγραφαν διαφορετικά στοιχεία κατόχου.

Από την περαιτέρω έρευνα της ΕΛ.ΑΣ. προέκυψε ότι το πρόσωπο της φωτογραφίας είναι 38χρονος αλλοδαπός. Ο συγκεκριμένος είχε συλληφθεί τον Αύγουστο του 2026 από αστυνομικούς του Τμήματος Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Κρήτης.

Για τον 38χρονο εκκρεμούσε ερυθρά αγγελία διεθνών αναζητήσεων της INTERPOL Σερβίας. Η αστυνομία αναφέρει επίσης ότι ο 39χρονος που συνελήφθη στα Καλύβια έχει απασχολήσει τις Αρχές και στο παρελθόν για ομοειδή και άλλα αδικήματα.