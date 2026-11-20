Στη διαλεύκανση τηλεφωνικής απάτης εις βάρος ηλικιωμένης στην Πιερία, η οποία είχε σημειωθεί τον περασμένο Ιούνιο με το πρόσχημα του «λογιστή», προχώρησαν οι αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Κατερίνης.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, άγνωστος άνδρας επικοινώνησε τηλεφωνικά με το θύμα παριστάνοντας τον λογιστή της και την έπεισε πως, προκειμένου να αποφύγει την επιβολή προστίμου, έπρεπε να καταγραφούν και να φωτογραφηθούν τα μετρητά και τα τιμαλφή που φύλασσε στην οικία της. Με αυτό το τέχνασμα, ο δράστης και ένας συνεργός του απέσπασαν κοσμήματα συνολικής αξίας 4.000 ευρώ, καθώς και μία χρυσή λίρα.

Από την αστυνομική προανάκριση ταυτοποιήθηκε ο ένας εκ των εμπλεκομένων, σε βάρος του οποίου σχηματίστηκε ποινική δικογραφία. Οι έρευνες των αρχών παραμένουν σε εξέλιξη για τον εντοπισμό του συνεργού του, καθώς και για να εξακριβωθεί αν το δίδυμο εμπλέκεται και σε άλλες συναφείς υποθέσεις εξαπάτησης.