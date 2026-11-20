Πεζή παρασύρθηκε από διερχόμενο όχημα στη λεωφόρο Κηφισίας, στο ύψος της συμβολής με την οδό Αιτωλίας, στους Αμπελόκηπους. Το περιστατικό προκάλεσε δυσχέρεια στην κυκλοφορία των οχημάτων στο ρεύμα προς την Αθήνα.

Η γυναίκα μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο της Αθήνας. Οι πρώτες πληροφορίες ανέφεραν ότι ο τραυματισμός της ήταν ελαφρύς, ενώ η κατάστασή της δεν είχε διευκρινιστεί περαιτέρω.

Μέχρι στιγμής δεν έχουν δημοσιοποιηθεί περισσότερα στοιχεία για τις συνθήκες υπό τις οποίες το όχημα παρέσυρε την πεζή.