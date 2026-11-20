Ένα βίντεο από την προετοιμασία της για ένα ταξίδι μοιράστηκε η Άννα Βίσση με τους διαδικτυακούς της φίλους στο TikTok.

Η τραγουδίστρια εμφανίζεται στην γκαρνταρόμπα της, να επιλέγει ρούχα και αξεσουάρ για τη βαλίτσα της, χωρίς να χάνει τη διάθεσή της για χορό.

Στιγμιότυπο απ'το βίντεο που ανέβασε η Άννα Βίσση στο TikTok ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ-TikTok-annavissiofficial

Η μουσική που συνοδεύει την ανάρτηση είναι το «Fabulous», με την ίδια να απολαμβάνει τη διαδικασία της προετοιμασίας.

Μάλιστα, η τραγουδίστρια αντιμετώπισε με χιούμορ το γνωστό μπέρδεμα που μπορεί να προκύψει όταν κάποιος ετοιμάζει τις αποσκευές του. «Στο τέλος απλά τα πετάω όλα μέσα», έγραψε χαρακτηριστικά στη λεζάντα του βίντεο, περιγράφοντας με μια ατάκα τον τρόπο με τον οποίο ολοκληρώνει τελικά το πακετάρισμα.

Πηγή Φωτογραφιών: INSTAGRAM & TikTok – annavissiofficial