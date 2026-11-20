Πάνω από 2.500.000 ευρώ θα πωληθεί η θρυλική βίλα της Ζωής Λάσκαρη στο Πόρτο Ράφτη.

Ο δικηγόρος της Μάρθας Κουτουμάνου, κόρης της Ζωής Λάσκαρη αναφέρθηκε στην κόντρα των δύο αδελφών, μιλώντας στην εκπομπή Super Κατερίνα. Όπως λέει σκοπός του είναι να τα βρουν οι αδελφές και να αποσυρθούν οι αγωγές. “Η Μάρθα Κουτουμάνου κάνει χρήση της βίλας αυτή την στιγμή, αλλά περιορισμένα διότι είναι πέραν των αναγκών της” εξηγεί ο δικηγόρος.

Σχετικά με τα κοσμήματα της αγαπημένης ηθοποιού ο δικηγόρος εξήγησε πως αυτά δεν έχουν πωληθεί ακόμη και βρίσκονται στην γκαλερί Τσαγκαράκη.