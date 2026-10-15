Ρόδος: Τεράστιος βράχος αποκολλήθηκε και έπεσε στον δρόμο

Σοβαρό περιστατικό σημειώθηκε στην περιοχή του Λαδίκου στην Ρόδο, όταν ένας τεράστιος βράχος έπεσε από την πλαγιά και προσγειώθηκε στο οδόστρωμα.

Ο βράχος έπεσε πάνω στον δρόμο που οδηγεί στην γνωστή παραλία “Άντονι Κουίν”, προκαλώντας ζημιές και αναταραχή.

Το σημείο θεωρείται αρκετά πολυσύχναστο, και φαίνεται ότι από τύχη δεν περνούσαν αυτοκίνητα, πεζοί τουρίστες ή κάτοικοι της περιοχής.

Στο σημείο βρίσκονται στελέχη της Πολιτικής Προστασίας, ενώ έχουν κινητοποιηθεί ειδικά μηχανήματα για την αντιμετώπιση της κατάστασης.

Παράλληλα, έχουν ενημερωθεί οι αρμόδιες τεχνικές υπηρεσίες του Δήμου Ρόδου και της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, προκειμένου να πραγματοποιηθούν οι απαραίτητοι έλεγχοι και να δρομολογηθούν οι εργασίες αποκατάστασης.

Πρώτη προτεραιότητα αποτελεί η διασφάλιση της περιοχής και η διερεύνηση του ενδεχομένου να υπάρχουν και άλλα επικίνδυνα σημεία στην πλαγιά, από τα οποία θα μπορούσαν να αποκολληθούν βράχοι.

Στη συνέχεια, θα ακολουθήσουν οι εργασίες απομάκρυνσης του τεράστιου βράχου από το οδόστρωμα, καθώς και η αποκατάσταση των ζημιών που προκλήθηκαν.

Πηγή: rodiaki.gr