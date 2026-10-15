Συνελήφθησαν δύο 20χρονες για απάτη σε βάρος 79χρονης

Δύο 20χρονες συνελήφθησαν στα Γρεβενά το απόγευμα της Δευτέρας 12 Οκτωβρίου, όταν επιχείρησαν να παραλάβουν κοσμήματα αξίας περίπου 4.000 ευρώ από 79χρονη, χρησιμοποιώντας το πρόσχημα υπαλλήλου του ΔΕΔΔΗΕ.

Η ηλικιωμένη αντιλήφθηκε την απάτη και ειδοποίησε την Αστυνομία, η οποία οργάνωσε επιχείρηση και συνέλαβε τις δύο γυναίκες επ’ αυτοφώρω.

Πώς προσπάθησαν να εξαπατήσουν την 79χρονη

Όλα ξεκίνησαν όταν άγνωστος άνδρας τηλεφώνησε στο σταθερό τηλέφωνο της 79χρονης και παρουσιάστηκε ως υπάλληλος του ΔΕΔΔΗΕ. Με το πρόσχημα της υψηλής τάσης του ηλεκτρικού ρεύματος, της ζήτησε να παραδώσει χρυσαφικά αξίας περίπου 4.000 ευρώ σε συνεργό του.

Η ηλικιωμένη κατάλαβε ότι κάτι δεν πήγαινε καλά και ενημέρωσε την Αστυνομία. Αμέσως, αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Γρεβενών οργάνωσαν επιχείρηση για τον εντοπισμό του ατόμου που θα παραλάμβανε τα κοσμήματα.

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ-ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ

Η επιχείρηση της Αστυνομίας και οι συλλήψεις

Οι αστυνομικοί εντόπισαν την πρώτη 20χρονη τη στιγμή που παραλάμβανε δύο σακούλες με κοσμήματα, τα οποία η 79χρονη είχε αφήσει στο οδόστρωμα έξω από το σπίτι της. Η αξία τους υπολογίζεται σε περίπου 4.000 ευρώ.

Σε κοντινή απόσταση βρέθηκε και το αυτοκίνητο με το οποίο είχαν φτάσει στο σημείο. Στο όχημα βρισκόταν η δεύτερη 20χρονη, η οποία φέρεται να είχε αναλάβει τον ρόλο της οδηγού. Και οι δύο συνελήφθησαν.

Κατά την επιχείρηση κατασχέθηκαν το αυτοκίνητο, 355 ευρώ και τρία κινητά τηλέφωνα που είχαν στην κατοχή τους οι συλληφθείσες. Τα κοσμήματα επιστράφηκαν στην 79χρονη.

Αναζητείται ακόμη ένας συνεργός

Σε βάρος των δύο γυναικών σχηματίστηκε δικογραφία για απάτη και εγκληματική οργάνωση. Οι έρευνες συνεχίζονται για την ταυτοποίηση ενός ακόμη συνεργού, αλλά και για να διαπιστωθεί εάν οι συλληφθείσες εμπλέκονται σε άλλες παρόμοιες υποθέσεις και εάν υπάρχουν επιπλέον θύματα.

Οι δύο 20χρονες οδηγήθηκαν στον εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Γρεβενών. Την προανάκριση διενήργησε το αρμόδιο Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Γρεβενών.