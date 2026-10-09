Θεσσαλονίκη: Πτώση σοβά σε σχολείο στα Βασιλικά

Τυχερός μέσα στην ατυχία του, ήταν ένας μαθητής σε Γυμνάσιο στα Βασιλικά στον Δήμο Θέρμης.

Το περιστατικό, συνέβη νωρίτερα σήμερα Παρασκευή (9/10/2026), όπου σύμφωνα με ανάρτηση του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων Μαθητών & Μαθητριών, Δήμου Θέρμης, αποκολλήθηκε ένα μεγάλο μέρος του σοβά από το ταβάνι αίθουσας διδασκαλίας, με αποτέλεσμα, να τραυματιστεί στο κεφάλι, ένας μαθητής.

Άμεσα, με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, ο τραυματισμένος μαθητής, μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο.

Ο Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων Μαθητών & Μαθητριών, Δήμου Θέρμης, ζητά από τον Δήμο Θέρμης, «να αναλάβει την ευθύνη του, να γίνουν τώρα όλοι οι απαραίτητοι έλεγχοι και να μην λειτουργήσει το σχολείο πριν βεβαιώσει εγγράφως ο δήμος την καταλληλόλητα του σχολείου», ενώ παράλληλα, καταδικάζει το περιστατικό.

Πηγή Φωτό: Facebook / Ένωση Συλλόγων Γονέων και Κηδεμόνων Μαθητών & Μαθητριών, Δήμου Θέρμης

Για «τυχαίο γεγονός», έκανε λόγο ο αντιδήμαρχος Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης, και Σχολικών Μονάδων του δήμου Θέρμης, Στυλιανός Αποστόλου.

«Έπεσε ένας σοβάς μέσα στην αίθουσα χωρίς όμως να υπάρχει κάποια ένδειξη ότι θα πέσει. Δεν υπήρχε ούτε υγρασία ούτε ρωγμή. Δεν υπήρχε ένδειξη ότι κάτι δεν πάει καλά. Εμείς έχουμε σε εξέλιξη εργολαβία ύψους 1,5 εκατομμυρίων ευρώ για τη συντήρηση των σχολικών υποδομών. Ήταν τυχαίο γεγονός. Το παιδί χτύπησε το κεφάλι και μάτωσε αλλά είχε τις αισθήσεις του», ανέφερε.

Η ανακοίνωση του Συλλόγου έχει ως εξής

Η Ένωση γονέων Δήμου Θέρμης καταδικάζει το τραγικό περιστατικό που συνέβη σήμερα στο Γυμνάσιο Βασιλικών. Πριν λίγη ώρα έπεσε μεγάλο κομμάτι σοβά σε κεφάλι μαθητή στο Γυμνάσιο Βασιλικών. Ο μαθητής μεταφέρθηκε αιμόφυρτος με το ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο.

Πριν θρηνήσουμε θύματα, να αναλάβει την ευθύνη του ο δήμος Θέρμης. Να γίνουν τώρα όλοι οι απαραίτητοι έλεγχοι και να μην λειτουργήσει το σχολείο πριν βεβαιώσει εγγράφως ο δήμος την καταλληλότητα του σχολείου.

Θα επανέλθουμε με νέα ανακοίνωση. Ευχόμαστε καλή ανάρρωση στο μαθητή.

Με εκτίμηση,

Ένωση Συλλόγων Γονέων και Κηδεμόνων

Μαθητών & Μαθητριών Δήμου Θέρμης

ΠΗΓΗ: TheOpinion