Τρεις γυναίκες βουλγαρικής καταγωγής συνελήφθησαν στη Θεσσαλονίκη, κατηγορούμενες για την αφαίρεση πορτοφολιού από ηλικιωμένους επισκέπτες της πόλης.

Η σύλληψη έγινε το απόγευμα της Δευτέρας, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, από αστυνομικούς της Ομάδας Ζ. Σε βάρος των τριών γυναικών σχηματίστηκε δικογραφία για κλοπή.

Η κλοπή πορτοφολιού από ηλικιωμένους τουρίστες

Η υπόθεση ξεκίνησε από την καταγγελλόμενη κλοπή πορτοφολιού εις βάρος ηλικιωμένων τουριστών που βρίσκονταν στη Θεσσαλονίκη. Η κινητοποίηση της Αστυνομίας οδήγησε στον εντοπισμό και τη σύλληψη των τριών γυναικών.

Η διαδικασία ταυτοποίησης έδωσε στην έρευνα ευρύτερη διάσταση. Οι ελληνικές αρχές χρειάστηκε να εξετάσουν λεπτομερώς τα προσωπικά δεδομένα των συλληφθεισών, καθώς προέκυψαν ζητήματα ως προς την πραγματική ταυτότητά τους.

Επικοινωνία της ΕΛ.ΑΣ. με τη Βουλγαρία

Για τη διασταύρωση των στοιχείων, οι αρμόδιες ελληνικές υπηρεσίες επικοινώνησαν με τον σύνδεσμο της Ελληνικής Αστυνομίας στη Βουλγαρία. Η συνδρομή αυτή ζητήθηκε προκειμένου να επιβεβαιωθούν τα στοιχεία των τριών γυναικών και να διερευνηθεί τυχόν προηγούμενη εμπλοκή τους σε υποθέσεις κλοπών.

Από τις απαντήσεις που έφτασαν από τη Βουλγαρία προέκυψε, κατά τις πληροφορίες που δημοσιεύθηκαν, ότι οι γυναίκες είχαν απασχολήσει στο παρελθόν τις διωκτικές αρχές για περιστατικά κλοπής πορτοφολιών.

Πάνω από έξι αλλαγές σε ονόματα και πατρώνυμα

Το βασικό εύρημα της έρευνας αφορά τις αλλεπάλληλες αλλαγές στα προσωπικά τους στοιχεία. Οι τρεις συλληφθείσες φέρονται να είχαν αλλάξει περισσότερες από έξι φορές τα ονόματα και τα πατρώνυμά τους.

Κατά τις ίδιες πληροφορίες, αξιοποιούσαν τη δυνατότητα αλλαγής προσωπικών στοιχείων που προβλέπεται στη Βουλγαρία και αποκτούσαν νέα δελτία ταυτότητας με διαφορετικά ονόματα. Η διαδικασία αυτή μπορεί, υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις, να ολοκληρωθεί σε σύντομο χρονικό διάστημα.

Οι διαδοχικές μεταβολές στοιχείων φέρεται να δυσχέραιναν την αναγνώριση των συγκεκριμένων προσώπων από αστυνομικές υπηρεσίες, ιδιαίτερα όταν η διερεύνηση εκτείνεται σε περισσότερες από μία χώρες.

Παράλληλα με τη δικογραφία για την κλοπή, οι αρμόδιες υπηρεσίες εξέτασαν τις προβλεπόμενες δυνατότητες απομάκρυνσης των συλληφθεισών από την ελληνική επικράτεια.