Μετακινήθηκε ο ένας – Οι άλλοι τρεις « στο κάδρο»

Ραγδαίες είναι οι εξελίξεις μετά το επεισόδιο στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας, όπου αστυνομικός των ΜΑΤ καταγράφηκε να χτυπά με το γκλοπ στο κεφάλι νεαρή γυναίκα.

Το περιστατικό προκάλεσε την παρέμβαση εισαγγελέα, αλλά και την αντίδραση του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας. Η εικόνα του αστυνομικού να χτυπά τη γυναίκα έχει προκαλέσει έντονες αντιδράσεις.

Σε εξέλιξη βρίσκεται η διαδικασία μετακίνησης αστυνομικού από την υπηρεσία του.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, η υπόθεση βρίσκεται υπό διερεύνηση, ενώ στο επίκεντρο βρίσκονται οι συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το περιστατικό και η συμπεριφορά του αστυνομικού.

Μας ενημερώνει ο Πέτρος Καρσιώτης.