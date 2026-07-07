Θεσσαλονίκη: Οδηγός επιχείρησε να διαφύγει από έλεγχο – Πήρε φωτιά το αυτοκίνητό του

Με φωτιά στη μηχανή του οχήματος κατέληξε η προσπάθεια ενός 40χρονου να αποφύγει αστυνομικό έλεγχο στον Δενδροπόταμο Θεσσαλονίκης, σε ένα περιστατικό που σημειώθηκε στο πλαίσιο επιχειρήσεων της ΕΛ.ΑΣ. για την αντιμετώπιση της διακίνησης και κατοχής ναρκωτικών.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, ο 40χρονος, υπήκοος Αρμενίας, εντοπίστηκε το απόγευμα της Δευτέρας από αστυνομικούς της ομάδας ΔΙ.ΑΣ. να κινείται με το αυτοκίνητό του στην περιοχή. Όταν του έγινε σήμα για έλεγχο, φέρεται να ανέπτυξε ταχύτητα και να πραγματοποίησε επικίνδυνους ελιγμούς προκειμένου να διαφύγει.

Λίγο αργότερα το όχημα ακινητοποιήθηκε, ενώ από τη μηχανή εκδηλώθηκε φωτιά. Ο οδηγός, σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., αρνήθηκε να βγει από το αυτοκίνητο και χρειάστηκε η επέμβαση επιπλέον αστυνομικών για τον απεγκλωβισμό του. Κατά τη σύλληψή του φέρεται να προέβαλε αντίσταση, ενώ στο σημείο εντοπίστηκαν δύο συσκευασίες με ακατέργαστη κάνναβη, τις οποίες εκτιμάται ότι είχε πετάξει κατά τη διαφυγή του.

Η πυρκαγιά κατασβέστηκε από δυνάμεις της Πυροσβεστικής, ενώ από τον έλεγχο διαπιστώθηκε ότι ο 40χρονος οδηγούσε χωρίς άδεια ικανότητας οδήγησης. Σε βάρος του βεβαιώθηκαν, επίσης, διοικητικές παραβάσεις του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας, με τα πρόστιμα να ανέρχονται συνολικά σε 7.325 ευρώ.

Μετά τη μεταφορά του στο αστυνομικό τμήμα, ο 40χρονος αισθάνθηκε αδιαθεσία και διακομίστηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ σε νοσοκομείο της Θεσσαλονίκης, όπου νοσηλεύεται.

Στο μεταξύ, κατά τη διάρκεια των ίδιων αστυνομικών επιχειρήσεων καταγράφηκαν ακόμη δύο συλλήψεις για υποθέσεις ναρκωτικών.

Στον Δενδροπόταμο, αστυνομικοί του Τμήματος Πρόληψης και Καταστολής Εγκληματικότητας συνέλαβαν 49χρονο, ο οποίος, σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., επιχείρησε να καταπιεί αυτοσχέδια νάιλον συσκευασία με μικροποσότητα κοκαΐνης όταν αντιλήφθηκε τον επικείμενο έλεγχο σε όχημα στο οποίο επέβαινε ως συνοδηγός. Κατά την ακινητοποίησή του φέρεται επίσης να αντιστάθηκε στους αστυνομικούς.

Ακόμη μία σύλληψη πραγματοποιήθηκε στην περιοχή της Χαριλάου, όπου 16χρονος επιχείρησε να αποφύγει αστυνομικό έλεγχο πετώντας κατά τη διαφυγή του συσκευασία με κάνναβη και μεταλλικό τρίφτη με υπολείμματα ακατέργαστης κάνναβης.

Οι σχετικές δικογραφίες σχηματίστηκαν από τα Τμήματα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αμπελοκήπων – Μενεμένης και Χαριλάου – Αναλήψεως, ενώ οι τρεις συλληφθέντες αναμένεται να οδηγηθούν ενώπιον του αρμόδιου εισαγγελέα.