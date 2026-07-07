Δικογραφία για 14χρονο μετά από καταγγελία 15χρονης για βιασμό και βιντεοσκόπηση

Οι αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης προστασίας Ανηλίκων Θεσσαλονίκης, σχημάτισαν δικογραφία για έναν 14χρονο, μετά από καταγγελία 15χρονης, ότι έπεσε θύμα βιασμού.

Όπως αναφέρει σε ανακοίνωσή της η Ελληνική Αστυνομία, το ανήλικο κορίτσι, που είναι υπήκοος Αλβανίας, κατήγγειλε τον περασμένο Δεκέμβριο, ότι ο 14χρονος, επίσης υπήκοος Αλβανίας, την εξανάγκασε σε γενετήσιες πράξεις, χωρίς τη συναίνεσή της, και φέρεται να τις κατέγραφε σε βίντεο.

Στο σπίτι του 14χρονου, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν, ψηφιακά μέσα, τα οποία θα εξεταστούν από τους αστυνομικούς.

Η δικογραφία θα μεταβιβαστεί στην αρμόδια Εισαγγελία Πρωτοδικών.