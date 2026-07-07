Εξιχνιάστηκαν οι εμπρησμοί σε σπίτια οπαδών – Συνελήφθη 24χρονος

Στην πλήρη εξιχνίαση των δύο εμπρηστικών επιθέσεων που σημειώθηκαν τον Ιούλιο του 2025 σε κατοικίες οργανωμένων οπαδών, στη Δάφνη και τον Άγιο Δημήτριο, προχώρησαν οι Αρχές, ταυτοποιώντας και συλλαμβάνοντας τον δεύτερο φερόμενο ως δράστη της υπόθεσης.

Πρόκειται για 24χρονο οργανωμένο οπαδό άλλης ομάδας, ο οποίος συνελήφθη έπειτα από την ολοκλήρωση της έρευνας της Υποδιεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένης Αθλητικής Βίας της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος.

Υπενθυμίζεται ότι για την ίδια υπόθεση είχε συλληφθεί τον Φεβρουάριο του 2026 ένας 20χρονος, ο οποίος είχε ταυτοποιηθεί ως ένας από τους δύο εμπλεκόμενους στις επιθέσεις. Η περαιτέρω ανάλυση των στοιχείων της προανάκρισης και κυρίως των ψηφιακών πειστηρίων οδήγησε, σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., στην ταυτοποίηση και του δεύτερου κατηγορούμενου, καθώς και στον προσδιορισμό του ρόλου που είχε ο καθένας κατά την τέλεση των επιθέσεων.

Κατά την αστυνομική έρευνα προέκυψε ότι οι δύο κατηγορούμενοι μετέβησαν με μοτοσικλέτα στις δύο κατοικίες, όπου ο 20χρονος φέρεται να τοποθέτησε και να πυροδότησε τους αυτοσχέδιους εμπρηστικούς μηχανισμούς, ενώ ο 24χρονος είχε τον ρόλο του οδηγού, χρησιμοποιώντας τη μοτοσικλέτα ως μέσο διαφυγής.

Το πρωί της Δευτέρας 6 Ιουλίου, παρουσία δικαστικού λειτουργού, πραγματοποιήθηκε έρευνα στην οικία του 24χρονου, με τη συνδρομή αστυνομικών της Υποδιεύθυνσης Πληροφοριών και Ειδικών Δράσεων.

Κατά την έρευνα βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

-40- αυτοσχέδιες νάιλον συσκευασίες που περιείχαν κοκαΐνη, συνολικού μεικτού βάρους -34,7- γραμμαρίων,

-2- πλαστικά μπουκάλια, χωρητικότητας -0,5- λίτρων, που πιθανόν περιείχαν βενζίνη,

αναδιπλούμενος σουγιάς,

-2- ηλεκτρονικές ζυγαριές ακριβείας,

φυσίγγιο διαμετρήματος 9 mm,

-2- κινητά τηλέφωνα,

πλήθος αυτοκόλλητων οπαδικού περιεχομένου,

ζευγάρι κοκάλινα γάντια,

κράνος,

χρηματικό ποσό των -705- ευρώ,

δίκυκλη μοτοσικλέτα που χρησιμοποιήθηκε κατά την τέλεση των εμπρηστικών επιθέσεων.

Σε βάρος του 24χρονου σχηματίστηκε δικογραφία, κατά περίπτωση, για παραβάσεις της νομοθεσίας περί ναρκωτικών και όπλων, ενώ οδηγήθηκε στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.