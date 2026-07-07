Χάρτης πρόβλεψης πυρκαγιάς: Στο «κόκκινο» σήμερα 7 περιοχές

Σε κατάσταση αυξημένης επιφυλακής τίθενται επτά περιοχές της χώρας για την Τρίτη 7 Ιουλίου, καθώς ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς προβλέπεται πολύ υψηλός (κατηγορία 4), σύμφωνα με τον ημερήσιο χάρτη πρόβλεψης της Πολιτικής Προστασίας.

Συγκεκριμένα, στην κατηγορία πολύ υψηλού κινδύνου εντάσσονται:

Χίος

Ψαρά

Σάμος

Ικαρία

Ρέθυμνο

Ηράκλειο

Λασίθι

Παράλληλα, υψηλός (κατηγορία 3) παραμένει ο κίνδυνος πυρκαγιάς σε μεγάλο τμήμα της νότιας Ελλάδας, μεταξύ άλλων στην Αττική, την Εύβοια, τις Κυκλάδες και τα Δωδεκάνησα.

Οι αρμόδιες αρχές καλούν τους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί, αποφεύγοντας οποιαδήποτε δραστηριότητα στην ύπαιθρο που θα μπορούσε να προκαλέσει εκδήλωση πυρκαγιάς, ενώ οι υπηρεσίες Πολιτικής Προστασίας και οι πυροσβεστικές δυνάμεις βρίσκονται σε αυξημένη ετοιμότητα στις περιοχές υψηλού κινδύνου.