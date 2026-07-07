Λασίθι: Υπό μερικό έλεγχο η πυρκαγιά στα Μπραμιανά

Υπό μερικό έλεγχο είναι η πυρκαγιά στα Μπραμιανά στην Ιεράπετρα, η οποία εκδηλώθηκε χθες, προκαλώντας την άμεση κινητοποίηση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας.

Η φωτιά, κατέκαψε δασική έκταση, και έχει τεθεί υπό μερικό έλεγχο. Ωστόσο, στην περιοχή, παραμένουν δέκα οχήματα και σαράντα πυροσβέστες, για τυχόν αναζωπυρώσεις.

Εν τω μεταξύ, ο κίνδυνος για την εκδήλωση πυρκαγιάς, παραμένει και σήμερα ιδιαίτερα αυξημένος, καθώς σύμφωνα με τον ημερήσιο Χάρτη Πρόβλεψης της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας, οι Περιφερειακές Ενότητες Ηρακλείου, Λασιθίου και Ρεθύμνου βρίσκονται στην κατηγορία κινδύνου 4 (πολύ υψηλός).

Για αυτό, τόσο οι αρμόδιες υπηρεσίες, όσο και ο μηχανισμός Πολιτικής Προστασίας, έχουν τεθεί σε αυξημένη επιφυλακή, για την αντιμετώπιση πυρκαγιών.

Βρίσκονται επίσης σε ισχύ, αυστηρά προληπτικά μέτρα, όπως η καύση υπολειμμάτων, η χρήση πυρός στην ύπαιθρο, οι θερμές εργασίες και η χρήση ψησταριών, καθώς και η ρίψη πυροτεχνημάτων.

Επίσης, έχουν απαγορευτεί η διέλευση και παραμονή πολιτών και οχημάτων σε ευαίσθητες περιοχές των τριών Περιφερειακών Ενοτήτων, με στόχο, τόσο την εκδήλωση, όσο και την αποτροπή εξάπλωσης πυρκαγιών.