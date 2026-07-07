Ηλικιωμένος βρέθηκε νεκρός σε παραλία
Νεκρός ανασύρθηκε ηλικιωμένος άνδρας από την παραλία του Ζούμπερι.
Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες του Λιμενικού, ο άνδρας πιθανόν κολυμπούσε όταν έχασε τις αισθήσεις του. Ο ηλικιωμένος μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο «Σωτηρία». Οι πρώτες ενδείξεις δείχνουν πως ο θάνατος του ηλικιωμένου οφείλεται σε παθολογικά αίτια, ωστόσο αναμένεται και η απάντηση της ιατροδικαστικής εξέτασης που θα πραγματοποιηθεί σε λίγες ημέρες.
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