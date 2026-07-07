Σπάρτη: Τραγωδία στην άσφαλτο- Δύο νεκροί σε σύγκρουση με πυροσβεστικό (Βίντεο)

Δύο ηλικιωμένοι έχασαν τη ζωή τους σε τροχαίο δυστύχημα που σημειώθηκε εχθές το βράδυ, στην Εθνική Οδό Σπάρτης – Τρίπολης, στο ύψος της παράκαμψης των Βουτιάνων, όταν το αυτοκίνητο στο οποίο επέβαιναν συγκρούστηκε με πυροσβεστικό όχημα που κατευθυνόταν σε επιχείρηση κατάσβεσης πυρκαγιάς.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, το ΙΧ κινούνταν από την Τρίπολη προς τη Σπάρτη όταν, υπό συνθήκες που διερευνώνται και πιθανότατα λόγω της ολισθηρότητας του οδοστρώματος, ο οδηγός έχασε τον έλεγχο του οχήματος. Το αυτοκίνητο πέρασε στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας και συγκρούστηκε με όχημα της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Γυθείου, το οποίο βρισκόταν καθ’ οδόν για την αντιμετώπιση πυρκαγιάς.

Από τη σφοδρή σύγκρουση εγκλωβίστηκαν στην καμπίνα του αυτοκινήτου ο οδηγός και η σύζυγός του, ηλικίας 81 και 74 ετών αντίστοιχα. Παρά την άμεση κινητοποίηση των διασωστικών δυνάμεων, οι δύο ηλικιωμένοι υπέκυψαν στα βαριά τραύματά τους.

Στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της Πυροσβεστικής, της Τροχαίας και ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ, ενώ συνέδραμε και κλιμάκιο της Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Σπάρτης, το οποίο προχώρησε σε κυκλοφοριακές ρυθμίσεις και στον αποκλεισμό της εθνικής οδού στο ύψος του Κλαδά, προκειμένου να διευκολυνθεί το έργο των συνεργείων.

Από το δυστύχημα τραυματίστηκε ελαφρά ένας πυροσβέστης, ο οποίος μεταφέρθηκε προληπτικά στο νοσοκομείο για την παροχή των πρώτων βοηθειών.

Η ανακοίνωση της Αστυνομίας:

«Χθες (6.7.2026) το βράδυ, στο 45,2 ο χλμ της Ε.Ο. Τρίπολης-Σπάρτης, Ι.Χ. επιβατηγό όχημα που οδηγούσε 81χρονος ημεδαπός και επέβαινε 74χρονη ημεδαπή, συγκρούστηκε με πυροσβεστικό όχημα που οδηγούσε 51χρονος ημεδαπός, με αποτέλεσμα το θανάσιμο τραυματισμό του 81χρονου οδηγού και της 74χρονης επιβαίνουσας, καθώς και τον τραυματισμό του 51χρονου. Προανάκριση διενεργεί το Τμήμα Τροχαίας Σπάρτης.»

Η Τροχαία Σπάρτης διεξάγει προανάκριση για να εξακριβωθούν τα ακριβή αίτια και οι συνθήκες υπό τις οποίες σημειώθηκε το δυστύχημα.

Πηγή βίντεο: laconiatv.gr