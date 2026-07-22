“Έφυγε” η Μαίρη Λίντα

Η Μαίρη Λίντα πέθανε σε ηλικία 91 ετών, σκορπίζοντας θλίψη στον καλλιτεχνικό κόσμο και στους ανθρώπους που αγάπησαν το ελληνικό λαϊκό τραγούδι.

Η σπουδαία ερμηνεύτρια, που συνέδεσε το όνομά της με μερικές από τις μεγαλύτερες επιτυχίες της ελληνικής δισκογραφίας, άφησε το δικό της ξεχωριστό αποτύπωμα στην ιστορία της μουσικής. Η πορεία της ήταν άρρηκτα συνδεδεμένη με τον Μανώλη Χιώτη, με τον οποίο δημιούργησαν ένα από τα πιο εμβληματικά καλλιτεχνικά δίδυμα της χώρας.

Γεννημένη ως Μαρία Δημητροπούλου, η Μαίρη Λίντα ανέβηκε από μικρή ηλικία στο πάλκο και κατάφερε να ξεχωρίσει χάρη στη χαρακτηριστική φωνή και την ξεχωριστή σκηνική της παρουσία. Ερμήνευσε τραγούδια που αγαπήθηκαν όσο λίγα και παραμένουν διαχρονικά μέχρι σήμερα, όπως τα «Περασμένες μου αγάπες», «Εσύ είσαι η αιτία που υποφέρω», «Ο πασατέμπος» και «Το καράβι», τα οποία εξακολουθούν να ακούγονται μέχρι σήμερα.

Τα τελευταία χρόνια ζούσε μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας, ενώ διέμενε στο Γηροκομείο Αθηνών από το 2018. Η είδηση του θανάτου της προκάλεσε συγκίνηση, καθώς η Μαίρη Λίντα υπήρξε μία από τις σημαντικότερες μορφές του ελληνικού λαϊκού τραγουδιού, αφήνοντας πίσω της μια σπουδαία μουσική κληρονομιά.