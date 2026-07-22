Μπουρίνι «χτύπησε» την Κέρκυρα

Η Κέρκυρα βρέθηκε μέσα σε λίγα λεπτά αντιμέτωπη με ένα ισχυρό μπουρίνι, που προκάλεσε εκτεταμένα προβλήματα σε πολλές περιοχές του νησιού. Η απότομη αλλαγή του καιρού σημειώθηκε λίγο μετά τα μεσάνυχτα, όταν οι δυνατοί άνεμοι και η έντονη βροχόπτωση διαδέχθηκαν τον καύσωνα και την άπνοια που είχαν προηγηθεί μέσα στην ημέρα.

Τα πρώτα έντονα φαινόμενα εκδηλώθηκαν στα Διαπόντια Νησιά και στη συνέχεια επηρέασαν την Κέρκυρα, με τους ισχυρούς ανέμους να ξεριζώνουν δέντρα, κυρίως στη βόρεια και κεντρική πλευρά του νησιού. Οι πτώσεις δέντρων προκάλεσαν διακοπές στην ηλεκτροδότηση, αφήνοντας χωρίς ρεύμα αρκετές περιοχές, ενώ σε ορισμένα σημεία οι δρόμοι έκλεισαν προσωρινά.

Η Πυροσβεστική, η Πολιτική Προστασία και συνεργεία του ΔΕΔΔΗΕ βρίσκονται από τη νύχτα επί ποδός, απομακρύνοντας δέντρα από το οδικό δίκτυο και αποκαθιστώντας τις βλάβες στο δίκτυο ηλεκτροδότησης.

Πηγή video:kerkyrasimera.gr