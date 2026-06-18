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Θεσσαλονίκη: Μεθυσμένος οδηγός προκάλεσε τροχαίο 

στην Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης - Μουδανιών
ΚΟΙΝΩΝΙΑ
18/06/2026 10:40
Θεσσαλονίκη: Μεθυσμένος οδηγός προκάλεσε τροχαίο 
INTIME Φωτογραφία αρχείου

Οδηγός, υπό την επήρεια αλκοόλ, ενεπλάκη σε τροχαίο με τραυματισμό, στην Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης – Μουδανιών.

Το τροχαίο σημειώθηκε τα ξημερώματα, όταν δύο οχήματα συγκρούστηκαν, υπό συνθήκες που διερευνώνται.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, συνελήφθη ο 45χρονος οδηγός του πρώτου αυτοκινήτου, καθώς διαπιστώθηκε ότι οδηγούσε υπό την επίδραση οινοπνεύματος, με τις μετρήσεις εκπνεόμενου αέρα να καταγράφουν διαδοχικά τιμές 0,88 και 0,89 mg/l.

Ο 49χρονος οδηγός του δεύτερου αυτοκινήτου τραυματίστηκε.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

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