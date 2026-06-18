ΑΑΔΕ: Έναρξη προσφυγών για αγροτικές ενισχύσεις

Σε λειτουργία τίθεται η ηλεκτρονική εφαρμογή για την υποβολή ενδικοφανών προσφυγών από δικαιούχους αγροτικών ενισχύσεων που αφορούν τις πληρωμές εκκαθάρισης του έτους αιτήσεων 2024 και την προκαταβολή του έτους αιτήσεων 2025, μετά την ολοκλήρωση των προβλεπόμενων ελέγχων και πληρωμών, όπως ανακοίνωσε η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ).

Η διαδικασία αφορά γεωργούς και κτηνοτρόφους που συμμετέχουν στις παρεμβάσεις για τη διατήρηση απειλούμενων αυτόχθονων φυλών αγροτικών ζώων, την εφαρμογή της μεθόδου «Κομφούζιο» για την αντιμετώπιση εντομολογικών εχθρών των καλλιεργειών, τη μετάβαση σε βιολογικές πρακτικές γεωργίας και κτηνοτροφίας, καθώς και τις ανειλημμένες υποχρεώσεις του μέτρου για τη μείωση της ρύπανσης των υδάτων από γεωργικές δραστηριότητες.

Οι προσφυγές υποβάλλονται ηλεκτρονικά μέσω των αντίστοιχων πληροφοριακών συστημάτων στην ψηφιακή πύλη myAADE, με τη χρήση των προσωπικών κωδικών των παραγωγών. Η πρόσβαση γίνεται από τη διαδρομή «Εφαρμογές > Λοιπές Υπηρεσίες > Ενδικοφανείς προσφυγές μέτρων και παρεμβάσεων αγροτικής ενίσχυσης».

Οι προθεσμίες υποβολής διαφοροποιούνται ανά παρέμβαση. Για τις παρεμβάσεις Π3-70.1.3.2 και Π3-70.1.7, οι αιτήσεις μπορούν να κατατεθούν από τις 18 Ιουνίου έως και την 1η Ιουλίου 2026, ενώ για τις παρεμβάσεις Π3-70.1.5 και Π3-70.2.1 η προθεσμία λήγει στις 24 Ιουνίου 2026.

Οι δικαιούχοι έχουν τη δυνατότητα να ενημερωθούν μέσω της εφαρμογής για τα αναλυτικά στοιχεία υπολογισμού των πληρωμών τους και να υποβάλουν αντιρρήσεις σχετικά με τα ευρήματα των ελέγχων ή να ζητήσουν τη διόρθωση τυχόν λαθών στα παραστατικά συμμόρφωσης. Παράλληλα, θα πρέπει να μεριμνήσουν για την επικαιροποίηση των στοιχείων τους στις αντίστοιχες βάσεις δεδομένων, καθώς η επανεξέταση των αιτημάτων πραγματοποιείται αποκλειστικά μέσω ηλεκτρονικών διασταυρωτικών ελέγχων.

Η ΑΑΔΕ επισημαίνει ότι οι περιπτώσεις δικαιούχων της παρέμβασης Π3-70.2.1 που δεν πληρώθηκαν λόγω εκκρεμών ελέγχων για τη χρήση φυτοπροστατευτικών προϊόντων ή λόγω αναστολής αποφάσεων διαπίστευσης Οργανισμών Ελέγχου και Πιστοποίησης θα επανεξεταστούν με βάση τα επικαιροποιημένα στοιχεία που θα διαβιβαστούν από τους αρμόδιους φορείς.

Για την ορθή συμπλήρωση και υποβολή των προσφυγών, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να συμβουλεύονται τους αναλυτικούς οδηγούς χρήσης που είναι διαθέσιμοι στην πλατφόρμα myAADE.

Επιπλέον, για πληροφορίες και διευκρινίσεις μπορούν να απευθύνονται στην υπηρεσία εξυπηρέτησης φορολογουμένων my1521, είτε τηλεφωνικά στο 1521 τις εργάσιμες ημέρες από τις 07:00 έως τις 20:00, είτε ψηφιακά μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας, η οποία λειτουργεί σε 24ωρη βάση.