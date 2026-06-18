Το ταχυδρομικό δέμα έκρυβε 1,2 κιλά κάνναβης

Δύο 20χρονοι συνελήφθησαν στην Κεφαλονιά από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης Ναρκωτικών της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, κατηγορούμενοι για κατοχή και διακίνηση ακατέργαστης κάνναβης μέσω ταχυδρομικού δέματος.

Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., οι αρχές εντόπισαν ύποπτο ταχυδρομικό δέμα που είχε αποσταλεί στην περιοχή και περιείχε πέντε αυτοσχέδιες νάιλον συσκευασίες με ακατέργαστη κάνναβη, συνολικού μικτού βάρους 1.270 γραμμαρίων.

Σε συνεργασία με αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αργοστολίου, οργανώθηκε επιχείρηση ελεγχόμενης παράδοσης. Οι δύο νεαροί συνελήφθησαν τη στιγμή που παρέλαβαν το δέμα.

Κατά τις έρευνες που ακολούθησαν, οι αστυνομικοί κατέσχεσαν μία δίκυκλη μοτοσικλέτα και δύο κινητά τηλέφωνα, τα οποία εξετάζονται στο πλαίσιο της προανάκρισης.

Όπως επισημαίνεται από την αστυνομία, οι κατηγορούμενοι είχαν απασχολήσει και στο παρελθόν τις Αρχές για παρόμοια αλλά και άλλα αδικήματα, ενώ σε βάρος τους είχαν επιβληθεί περιοριστικοί όροι και αναμορφωτικά μέτρα.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.