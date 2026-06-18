Χειροπέδες σε δύο αδέλφια για ληστεία και εκβίαση 25χρονου στη Θεσσαλονίκη

Δύο αδέλφια, ηλικίας 20 και 16 ετών, συνελήφθησαν στη Θεσσαλονίκη για την εμπλοκή τους σε υπόθεση ληστείας και εκβίασης σε βάρος 25χρονου ημεδαπού, έπειτα από άμεση κινητοποίηση αστυνομικών του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ωραιοκάστρου με τη συνδρομή του Τμήματος Πρόληψης και Καταστολής της Εγκληματικότητας.

Σύμφωνα με την αστυνομία, στη δικογραφία περιλαμβάνονται ακόμη τρεις συνεργοί τους, ηλικίας 16, 16 και 18 ετών, οι οποίοι αναζητούνται. Σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία για ληστεία και εκβίαση κατά συναυτουργία, καθώς και για παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων.

Όπως προέκυψε από την αστυνομική έρευνα, οι δράστες παρέλαβαν τον 25χρονο, ο οποίος ήταν γνωστό πρόσωπο του 20χρονου, και τον μετέφεραν σε περιοχή του Δήμου Ωραιοκάστρου. Εκεί, υπό την απειλή πιστολιού και αιχμηρού εργαλείου, τον εξανάγκασαν να μεταφέρει 20.000 ευρώ σε τραπεζικό λογαριασμό που του υπέδειξαν.

Στη συνέχεια, τον οδήγησαν σε περιοχή των Αμπελοκήπων προκειμένου να πραγματοποιήσει ανάληψη χρημάτων από ΑΤΜ, χωρίς ωστόσο να καταστεί δυνατή η συναλλαγή. Πριν τον αφήσουν έξω από την οικία του, φέρονται να τον απείλησαν εκ νέου, απαιτώντας επιπλέον χρηματικό ποσό και ζητώντας του να μην ενημερώσει τις αστυνομικές αρχές.

Κατά τις έρευνες στις κατοικίες των δύο συλληφθέντων βρέθηκαν και κατασχέθηκαν ένα πιστόλι τύπου airsoft, τέσσερα τυφέκια airsoft και τέσσερα μαχαίρια.

Οι συλληφθέντες οδηγούνται στον αρμόδιο Εισαγγελέα, ενώ οι έρευνες συνεχίζονται για τον εντοπισμό και τη σύλληψη των υπόλοιπων εμπλεκομένων.