Πειραιάς: Επίθεση με… τρίαινα για μια θέση πάρκινγκ

Ένα σοβαρό περιστατικό σημειώθηκε εχθές στον Πειραιά, όταν ένας 77χρονος φέρεται να επιτέθηκε σε δύο άνδρες, έπειτα από διαφωνία για μία θέση στάθμευσης.

Το συμβάν εκτυλίχθηκε περίπου στις 14:00, στην οδό Μπιζανίου, όπου ένας ηλικιωμένος άνδρας διαπληκτίστηκε με έναν 42χρονο και έναν 38χρονο σχετικά με μία θέση πάρκινγκ έξω από πολυκατοικία.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η λεκτική αντιπαράθεση γρήγορα κλιμακώθηκε, με τον 77χρονο να φέρεται να αρπάζει μία τρίαινα και να κινείται απειλητικά εναντίον των δύο ανδρών, επιχειρώντας να τους τραυματίσει.

Άμεσα ειδοποιήθηκαν οι αστυνομικές αρχές, οι οποίες προχώρησαν στη σύλληψή του.

Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων και απόπειρα επικίνδυνης σωματικής βλάβης.