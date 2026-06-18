Σύλληψη 44χρονου για παράνομη μεταφορά οκτώ μεταναστών

Ένας 44χρονος συνελήφθη από την Αστυνομία, χθες το πρωί. Κατηγορείται ότι προσπάθησε να μεταφέρει παράνομα μετανάστες, στην ενδοχώρα.

Μετά από έλεγχο των αστυνομικών του Τμήματος Διαχείρισης Μετανάστευσης Θεσσαλονίκης, στο ύψος των διοδίων Ανάληψης, όπου οδηγούσε το όχημά του ο κατηγορούμενος άνδρας, εντοπίστηκαν οκτώ αλλοδαποί (από Αφγανιστάν, Ιράκ, Μπουρκίνα Φάσο και Ερυθραία), που δεν είχαν στη κατοχή τους τα νόμιμα έγγραφα.

Οι Αρχές αναφέρουν, ότι οι συγκεκριμένοι παράνομοι μετανάστες, είχαν παραληφθεί από τον Έβρο.

Ο αλβανικής υπηκοότητας συλληφθέντας οδηγός, οδηγείται στον Εισαγγελέα, και οι αστυνομικοί προχώρησαν στην κατάσχεση, τόσο του οχήματος, αλλά και ενός τηλεφώνου.