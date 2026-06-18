Συνελήφθη 31χρονος- Κατηγορείται για τηλεφωνικές απάτες σε περιοχές της Αθήνας

Συνελήφθη 31χρονος ημεδαπός, ο οποίος συμμετείχε σε κλοπές από οικίες που διαπράττοντας μετά από τηλεφωνικές απάτες, σε περιοχές της Αθήνας.

Η σύλληψη έγινε στις 16 Ιουνίου 2026, στο πλαίσιο εκτέλεσης εντάλματος σύλληψης, έπειτα από συντονισμένη αστυνομική επιχείρηση σε περιοχή της Δυτικής Αττικής, με τη συνδρομή της Υποδιεύθυνσης Πληροφοριών και Ειδικών Δράσεων.

Εν τω μεταξύ, για την ίδια υπόθεση, ταυτοποιήθηκε και 22χρονος συνεργός του, σε βάρος του οποίου εκδόθηκε ένταλμα σύλληψης και αναζητείται.

Όπως προέκυψε από την έρευνα, οι δράστες ενεργούσαν μεθοδευμένα και οργανωμένα, με σκοπό τη διάπραξη απατών και κλοπών σε βάρος, κυρίως, ηλικιωμένων πολιτών.

Για την επίτευξη του παράνομου σκοπού τους διέθεταν τηλεφωνικό κέντρο σε περιοχή της Δυτικής Αττικής, από το οποίο καλούσαν τα υποψήφια θύματά τους και συστήνονταν ως υπάλληλοι εταιρείας παροχής ρεύματος, προφασιζόμενοι δήθεν βλάβη ή διαρροή.

Όταν ο «τηλεφωνητής» αντιλαμβανόταν ότι το θύμα είχε πειστεί, ειδοποιούσε τους συνεργούς του, που αναλάμβαναν τον ρόλο των φυσικών αυτουργών της κλοπής, μεταξύ των οποίων ο 31χρονος συλληφθείς και ο 22χρονος συνεργός του.

Όπως προέκυψε, ο 31χρονος οδηγούσε αποκλειστικά το «επιχειρησιακό» όχημα, το οποίο ήταν ιδιοκτησίας συγγενικού του προσώπου και φρόντιζε να το σταθμεύει σε σημεία με καλή οπτική επαφή με την οικία – στόχο, τηρώντας πάντα ωστόσο μέτρα αντιπαρακολούθησης.

Ακολούθως, απασχολώντας αδιάλειπτα τα θύματά τους στο τηλέφωνο, ώστε να μην έχουν την ευκαιρία να επικοινωνήσουν με κάποιο συγγενικό τους πρόσωπο ή τις Αρχές, τα έπειθαν να τοποθετήσουν εκτός της οικίας τους τιμαλφή και χρηματικά ποσά, τα οποία στη συνέχεια αφαιρούσαν.

Από την οικονομική έρευνα που διενεργήθηκε προέκυψε ότι οι δράστες επεδίωκαν και προέβαιναν στη νομιμοποίηση των εσόδων που αποκόμιζαν από την εγκληματική τους δράση, μέσω της απόκτησης, κατοχής και χρήσης περιουσίας, γνωρίζοντας την εγκληματική της προέλευση.

Μάλιστα, στην πλειοψηφία τους ήταν άεργοι, με τα εισοδήματά τους να μην επαρκούν για την κάλυψη του τρόπου ζωής τους και των υπέρογκων συναλλαγών ή αγορών που πραγματοποιούσαν, ενώ συναλλάσσονταν αποκλειστικά με μετρητά.

Σε έρευνες που πραγματοποιήθηκαν σε οικίες, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

– κοσμήματα και χρυσαφικά,

– 330 ευρώ,

– όχημα,

– laptop,

– δυο κινητά και

– πλήθος καρτών

Μέχρι στιγμής έχουν εξιχνιασθεί δυο περιπτώσεις κλοπών σε περιοχές της Αθήνας, από τις οποίες οι δράστες απέσπασαν διακόσιες χρυσές λίρες και χρυσαφικά αξίας άνω των 450.000 ευρώ, καθώς και το χρηματικό ποσό των 2.000 ευρώ.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή και παραπέμφθηκε σε κύρια Ανάκριση, ενώ οι έρευνες για τον εντοπισμό και σύλληψη του συνεργού του συνεχίζονται.