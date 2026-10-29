Κρήτη: Μαθητής σε Λύκειο έπαθε ηλεκτροπληξία εν ώρα μαθήματος

Ένας μαθητής σε Λύκειο στην περιοχή Γάζι στην Κρήτη, έβαλε καταλάθος το πόδι της καρέκλας σε μια εκτεθειμένη πρίζα που βρίσκοταν στο πάτωμα της αίθουσας με αποτέλεσμα να πάθει ηλεκτροπληξία.

Ευτυχώς το παιδί είναι καλά στην υγεία του.

Στην εκπομπή Super Κατερίνα, μιλάει ο Δημόκτριτος Σαλούστρος, Γρ. Ένωσης Γονέων και Μαθητών του Δήμου Μαλεβιζίου, αναφορικά με το περιστατικό.