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Blue star 1: Αρνητικός ο έλεγχος για βόμβα

ΚΟΙΝΩΝΙΑ
09/11/2026 23:12
Blue star 1: Αρνητικός ο έλεγχος για βόμβα
INTIME

Λήξη συναγερμού μετά την απειλή για βόμβα στο πλοίο Blue star 1 μετά το τηλεφώνημα, το απόγευμα. Μετά από τον έλεγχο που διενεργήθηκε στο πλοίο δεν διαπιστώθηκε κάτι ύποπτο.

Το πλοίο αναχώρησε για το κανονισμένο δρομολόγιό του προς Σύρο, Πάτμο Λέρο, Κω και Ρόδο.

Το απόγευμα άγνωστος, τηλεφώνησε και είπε ότι στο πλοίο εχει τοποθετηθεί βόμβα. Στο καράβι έπεβαιναν 875 άτομα και 83 μέλη του πληρώματος. Αμέσως οι αρχές προχώρησαν σε εκκένωση του πλοίο και έλεγχο, μέχρι που δεν βρέθηκε τίποτα.

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