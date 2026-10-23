ΟΛΜΕ: Τρίωρη στάση εργασίας

Τρίωρη παναττική στάση εργασίας μέχρι τις 11:00, κήρυξε η ΟΛΜΕ, καλώντας τους εκπαιδευτικούς να συμμετάσχουν στη συγκέντρωση αλληλεγγύης για τον Δημήτρη Χαρτζουλάκη και τη Χρύσα Χοτζόγλου.

Οι δύο εκπαιδευτικοί παραπέμπονται σήμερα στο Πειθαρχικό Συμβούλιο, αντιμετωπίζοντας κατηγορίες που, σύμφωνα με την Ομοσπονδία, μπορεί να οδηγήσουν ακόμη και στην απόλυσή τους.

Τι ζητά η ΟΛΜΕ

Η Ομοσπονδία ζητά την απαλλαγή των δύο εκπαιδευτικών από όλες τις κατηγορίες, καθώς και τον άμεσο τερματισμό των συνδικαλιστικών και πειθαρχικών διώξεων. Παράλληλα, απαιτεί να ανακληθούν οι πειθαρχικές παραπομπές που σχετίζονται με τη συμμετοχή εκπαιδευτικών σε συλλογικές αποφάσεις και κινητοποιήσεις.

Στην ανακοίνωσή της, η ΟΛΜΕ αναφέρεται επίσης στα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι εκπαιδευτικοί, όπως η ακρίβεια, οι καθηλωμένοι μισθοί, τα χιλιάδες κενά και η υποβάθμιση του δημόσιου σχολείου. Κατηγορεί την κυβέρνηση και το υπουργείο Παιδείας ότι εντείνουν τις διώξεις αντί να δίνουν λύσεις στα προβλήματα της εκπαίδευσης.