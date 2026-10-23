Παλλήνη: Επιχείρησε να χτυπήσει μηχανές της ΔΙ.ΑΣ.

Επεισοδιακή καταδίωξη εκτυλίχθηκε λίγο μετά τις 23:30 στην Παλλήνη, όταν άνδρας που αφαιρούσε υλικά από οικοδομή επιχείρησε να διαφύγει, αγνοώντας το σήμα αστυνομικών της ομάδας ΔΙ.ΑΣ. για έλεγχο.

Όλα ξεκίνησαν στη λεωφόρο Σπάτων, στη συμβολή με την οδό Λεονταρίου, όπου οι αστυνομικοί εντόπισαν τον άνδρα να βρίσκεται σε αυτοκίνητο, ενώ νωρίτερα φέρεται να είχε αφαιρέσει οικοδομικά υλικά.

Οι αστυνομικοί του έκαναν σήμα να σταματήσει, ωστόσο εκείνος δεν συμμορφώθηκε και ανέπτυξε ταχύτητα, με αποτέλεσμα να ξεκινήσει καταδίωξη στους δρόμους της περιοχής.

Η απόπειρα εμβολισμού των αστυνομικών

Στη συμβολή των οδών Αγίων Αναργύρων και Λάσκαρη, ο οδηγός φέρεται να επιχείρησε να εμβολίσει τις μοτοσικλέτες της ομάδας ΔΙ.ΑΣ., κατά τη διάρκεια της προσπάθειάς του να ξεφύγει από τους αστυνομικούς.

Η καταδίωξη ολοκληρώθηκε στη συμβολή των οδών Βεΐκου και Μανιάκη, όπου οι αστυνομικοί κατάφεραν να ακινητοποιήσουν το όχημα και να περάσουν χειροπέδες στον οδηγό.

Κατά τον έλεγχο του οχήματος εντοπίστηκαν διαρρηκτικά εργαλεία, καθώς και κλοπιμαία.

Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για επικίνδυνη οδήγηση, κλοπή, απείθεια και βία κατά υπαλλήλων.