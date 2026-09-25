Ο Θεόδωρος Ανδρεάδης – Συγγελάκης στην Super Κατερίνα

Η Κατερίνα Καινούργιου συνάντησε τον Θεόδωρο Ανδρεάδη Συγγελάκη, τον επί 34 χρόνια ανταποκριτή του Alpha στην Ιταλία, σε μία πολύ ενδιαφέρουσα συνέντευξη.

Για τους γονείς του και το χαρακτηριστικό διπλό επώνυμό του: «το Ανδρεάδης είναι του πατέρα μου, το Συγγελάκη είναι της μητέρας μου. Δούλευε και εκείνη στην τηλεόραση γιατί ήταν χρόνια ανταποκρίτρια της ΕΡΤ2 στην Ιταλία και επειδή από εκείνη επηρεάστηκα κυρίως για τη δουλειά αυτή, θέλησα να τιμήσω και τη μητέρα μου, με την οποία πέρασα το μεγαλύτερο μέρος της ζωής μου μέχρι να αρχίσω να δουλεύω».

Για το πρώτο του ρεπορτάζ: «νομίζω ότι το πρώτο ρεπορτάζ που έκανα, για τον Σκάι που μετέπειτα έγινε Alpha… είχε πεθάνει τότε η Μελίνα Μερκούρη και πήγα και πήρα συνέντευξη από τον Ραφ Βαλλόνε που ήταν ένας Ιταλός ηθοποιός που είχε παίξει συμπρωταγωνιστής ή τέλος πάντων με μεγάλο ρόλο μαζί της στη Φαίδρα».

Ποια σημαντικά πρόσωπα έχει συναντήσει: «είχα την ευκαιρία να συνομιλήσω με τον Πάπα Φραγκίσκο. Έφερε μια τεράστια αλλαγή, νομίζω, μια αμεσότητα, μια απλότητα στην Εκκλησία και όχι μόνο την καθολική. Τον Μπερλουσκόνι τον είχα δει σε συνεντεύξεις τύπου. Ο Μπερλουσκόνι νομίζω ότι είναι το φαινόμενο και η βάση μπορεί να πει κανείς, από την οποία εμπνεύστηκε σε ένα βαθμό και ο Τραμπ».

Ιταλικές αγαπημένες συνήθειες: «με κάποια πράγματα είμαι πολύ συνδεδεμένος. Δηλαδή αν δεν φάω πίτσα όπως τη μαγειρεύουν στη Ρώμη, δηλαδή πολύ λεπτή, για αρκετές μέρες, είναι κάτι που θα μου λείψει. Αν δεν πιω καπουτσίνο όπως το φτιάχνουν στη Ρώμη. Είναι κάτι που όταν επιστρέφω ή στο αεροδρόμιο ή μόλις γυρίσω στη Ρώμη, θα παραγγείλω αμέσως».

Ποιο θα ήθελε να είναι το τελευταίο του ρεπορτάζ: «σίγουρα πριν συνταξιοδοτηθώ θέλω να έρθω στην Ελλάδα να δουλέψω. Θα ήθελα στον Alpha γιατί είναι μια σχέση ζωής. Η ελληνική ζωντάνια και η ζεστασιά είναι κάτι που μου αρέσει πάρα πολύ. Το τελευταίο ρεπορτάζ θα ήθελα να είναι κάτι που μπορεί να φανεί χρήσιμο σε κάποιους ανθρώπους. Τελευταία στον Alpha δίνουμε έμφαση στα ιατρικά ρεπορτάζ, π.χ. στην Ιταλία στο Τορίνο κάνουν πάρα πολλές μεταμοσχεύσεις, μεταμοσχεύσεις ήπατος, κυρίως σε παιδιά από την Ελλάδα. Νομίζω ότι αυτά είναι σημαντικά».